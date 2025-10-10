Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rdeča luč za Izraelce na svetovnem prvenstvu v gimnastiki

Eyal Indig | Izraelski telovadci, med njimi tudi Eyal Indig (na fotografiji) ne bodo nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu. | Foto Guliverimage

Izraelski telovadci, med njimi tudi Eyal Indig (na fotografiji) ne bodo nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Indonezija ne bo izdala vstopnih vizumov izraelskim telovadcem, ki so želeli tekmovati na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Džakarti, je danes sporočil indonezijski minister za pravosodje, človekove pravice in priseljevanje. Odločitev indonezijske vlade je podprla tudi Mednarodna gimnastična zveza (FIG).

Minister Yusril Ihza Mahendra je dejal, da je bila odločitev sprejeta v skladu z direktivo predsednika Prabowa Subianta in odraža dolgoletno politiko Indonezije, ki zavrača uradne stike z Izraelom, dokler ta ne bo priznal neodvisne palestinske države.

Yusril je dodal, da je ukrep "v skladu z nedavnim govorom predsednika Prabowa na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov, v katerem je ostro obsodil nenehna izraelska dejanja krutosti in brutalnosti, zlasti v Gazi".

Indonezija je odločna podpornica palestinske suverenosti

Indonezija, najbolj naseljena muslimanska država na svetu, nima diplomatskih odnosov z Izraelom in je odločna podpornica palestinske suverenosti. Država je večkrat zavrnila gostovanje izraelskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, pri čemer je kot razlog navedla solidarnost s palestinskim ciljem.

Predsednica indonezijske gimnastične zveze Ita Yuliati Irawan je dejala, da je mednarodna zveza FIG izrazila podporo odločitvi Indonezije. "Krovna zveza FIG je danes zjutraj po telefonu uradno izjavila, da podpira odločitev indonezijske vlade," njeno izjavo na novinarski konferenci povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski telovadci bodo ostali doma

Po navedbah indonezijske zveze se je na svetovno prvenstvo v Džakarti uvrstilo šest izraelskih telovadcev - Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay in Yali Shoshani.

Na vrhunec gimnastične sezone, ki bo od 19. do 25. oktobra, bo v četrtek odpotovala tudi sedemčlanska slovenska vrsta.

Mesta v slovenski ekipi za pot v Azijo so si izborili finalist letošnjega evropskega prvenstva Gregor Rakovič, Anže Hribar, Luka Bojanc, Lucija Hribar, Tjaša Kysselef, Zala Trtnik in Vita Prijanovič.
