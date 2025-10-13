Orban naznanja zgodovinski dan: Sporočil bom novico, o kateri se bo govorilo desetletja

Madžarski premier Viktor Orban poudarja, da je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu "uspelo storiti, kar je bilo treba", in da se lahko, če Madžarska in njeni zavezniki ne bodo podlegli "sirenskim pesmim vojnih hujskačev", isti stabilizacijski model uporabi v Ukrajini.

Madžarski premier Viktor Orban je napovedal, da bo ponedeljek "zgodovinsko pomemben dan". Poudaril je, da se bo udeležil dveh dogodkov, "ki se ju bodo spominjali desetletja". V objavi na družbenih omrežjih je danes zjutraj dejal, da bo v Gödöllőju skupaj s predsednikom uprave OTP banke Sandorjem Csanyijem napovedal "posebno novico, o kateri se bo govorilo po vsej državi". Nadaljnjih podrobnosti ni razkril, poudaril pa je, da bo to "dogodek nacionalnega pomena".

Sodeloval bo na mednarodnem mirovnem vrhu, ki ga organizira Trump

Po tem Orban načrtuje potovanje v Šarm El Šejk v Egiptu, kjer naj bi sodeloval na mednarodnem mirovnem vrhu, ki ga organizira ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah ​​je v soboto zvečer prejel osebno Trumpovo povabilo k podpisu mirovnega načrta, v katerem bi sodelovale Združene države Amerike, Katar, Turčija in Egipt.

Orban poudarja, da je Trumpu "uspelo storiti, kar je bilo treba", in da se lahko, če Madžarska in njeni zavezniki ne bodo podlegli "sirenskim pesmim vojnih hujskačev", isti stabilizacijski model uporabi v Ukrajini. Poudarja, da je treba tej poti zagotoviti polno podporo.