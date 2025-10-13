Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
11.48

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Šarm el Šejk Viktor Orban Donald Trump

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 11.48

57 minut

Orban naznanja zgodovinski dan: Sporočil bom novico, o kateri se bo govorilo desetletja

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Donald Trump Viktor Orban | Orban načrtuje potovanje v Šarm El Šejk v Egiptu, kjer naj bi sodeloval na mednarodnem mirovnem vrhu, ki ga organizira ameriški predsednik Donald Trump. | Foto Guliverimage

Orban načrtuje potovanje v Šarm El Šejk v Egiptu, kjer naj bi sodeloval na mednarodnem mirovnem vrhu, ki ga organizira ameriški predsednik Donald Trump.

Foto: Guliverimage

Madžarski premier Viktor Orban poudarja, da je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu "uspelo storiti, kar je bilo treba", in da se lahko, če Madžarska in njeni zavezniki ne bodo podlegli "sirenskim pesmim vojnih hujskačev", isti stabilizacijski model uporabi v Ukrajini.

Madžarski premier Viktor Orban je napovedal, da bo ponedeljek "zgodovinsko pomemben dan". Poudaril je, da se bo udeležil dveh dogodkov, "ki se ju bodo spominjali desetletja". V objavi na družbenih omrežjih je danes zjutraj dejal, da bo v Gödöllőju skupaj s predsednikom uprave OTP banke Sandorjem Csanyijem napovedal "posebno novico, o kateri se bo govorilo po vsej državi". Nadaljnjih podrobnosti ni razkril, poudaril pa je, da bo to "dogodek nacionalnega pomena".

Sodeloval bo na mednarodnem mirovnem vrhu, ki ga organizira Trump 

Po tem Orban načrtuje potovanje v Šarm El Šejk v Egiptu, kjer naj bi sodeloval na mednarodnem mirovnem vrhu, ki ga organizira ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah ​​je v soboto zvečer prejel osebno Trumpovo povabilo k podpisu mirovnega načrta, v katerem bi sodelovale Združene države Amerike, Katar, Turčija in Egipt.

Orban poudarja, da je Trumpu "uspelo storiti, kar je bilo treba", in da se lahko, če Madžarska in njeni zavezniki ne bodo podlegli "sirenskim pesmim vojnih hujskačev", isti stabilizacijski model uporabi v Ukrajini. Poudarja, da je treba tej poti zagotoviti polno podporo.

Viktor Orban in Volodimir Zelenski
Novice Orban s peticijo proti načrtu EU: Madžarska ne bo del vojne Evrope
Bruselj
Novice Nova afera v Bruslju: so Madžari upravljali vohunsko mrežo?
Sandra Navidi
Novice Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši
Andrej Babiš
Novice Bo ta evropska država padla v naročje Putinu?
Šarm el Šejk Viktor Orban Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.