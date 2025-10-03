Bo ta evropska država padla v naročje Putinu?

Na Češkem bodo danes in v soboto potekale parlamentarne volitve, na katerih se bodo za 200 poslanskih mest potegovali predstavniki 26 strank in zavezništev. Zmaga se obeta desnemu populističnemu gibanju ANO Andreja Babiša, ki je bil premier že med letoma 2017 in 2021. Z njegovo vrnitvijo pa bi se lahko spremenila politika Prage do EU in Ukrajine.

Parlamentarne volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Volišča se bodo odprla danes ob 14. uri in nato zaprla ob 22. uri. Glasovanje se bo nadaljevalo v soboto od 8. do 14. ure. Prvi izidi volitev naj bi bili znani nekaj ur po zaprtju volišč.

Petr Fiale Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Glede na javnomnenjske raziskave je zmaga stranke ANO zelo verjetna, saj ima ta z od 30 do 33 odstotki več kot desetodstotno prednost pred vladajočo liberalno-konservativno koalicijo Skupaj konservativnega premierja Petra Fiale.

V primeru zmage bo Babiš najverjetneje potreboval najmanj enega koalicijskega partnerja, da bo dosegel potrebno večino v parlamentu. Kot mogoča koalicijska partnerja stranki ANO se pogosto omenja populistično stranko Neposredne demokracije (SPD) in konservativne Motoriste, ki bodo prvič sodelovali na parlamentarnih volitvah.

Zmaga Babiša bi po poročanju bruseljskega portala Politico pomenila, da se bo na ravni EU pridružil madžarskemu in slovaškemu premierju Viktorju Orbanu in Robertu Ficu, ki sta v prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. ANO sicer obtožbe o proruski usmerjenosti odločno zavrača.

Analitiki so pred volitvami opozarjali, da Češko preplavljajo proruska propaganda in dezinformacije.

V volilno kampanjo se je vmešal tudi predsednik države Petr Pavel. Strankam je poslal sporočilo, da v vlado ne bo imenoval nobenega politika, ki želi izstop Češke iz Nata in EU.

