Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
3. 10. 2025,
6.43

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
stranke parlament Viktor Orban Robert Fico volitve Češka Andrej Babiš

Petek, 3. 10. 2025, 6.43

29 minut

Bo ta evropska država padla v naročje Putinu?

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Andrej Babiš | Med 26 strankami in zavezništvi jih ima le sedem realne možnosti preseči petodstotni volilni prag. Na fotografiji Andrej Babiš. | Foto Reuters

Med 26 strankami in zavezništvi jih ima le sedem realne možnosti preseči petodstotni volilni prag. Na fotografiji Andrej Babiš.

Foto: Reuters

Na Češkem bodo danes in v soboto potekale parlamentarne volitve, na katerih se bodo za 200 poslanskih mest potegovali predstavniki 26 strank in zavezništev. Zmaga se obeta desnemu populističnemu gibanju ANO Andreja Babiša, ki je bil premier že med letoma 2017 in 2021. Z njegovo vrnitvijo pa bi se lahko spremenila politika Prage do EU in Ukrajine.

Parlamentarne volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Volišča se bodo odprla danes ob 14. uri in nato zaprla ob 22. uri. Glasovanje se bo nadaljevalo v soboto od 8. do 14. ure. Prvi izidi volitev naj bi bili znani nekaj ur po zaprtju volišč.

Petr Fiale | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Petr Fiale Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Glede na javnomnenjske raziskave je zmaga stranke ANO zelo verjetna, saj ima ta z od 30 do 33 odstotki več kot desetodstotno prednost pred vladajočo liberalno-konservativno koalicijo Skupaj konservativnega premierja Petra Fiale.

V primeru zmage bo Babiš najverjetneje potreboval najmanj enega koalicijskega partnerja, da bo dosegel potrebno večino v parlamentu. Kot mogoča koalicijska partnerja stranki ANO se pogosto omenja populistično stranko Neposredne demokracije (SPD) in konservativne Motoriste, ki bodo prvič sodelovali na parlamentarnih volitvah.

Zmaga Babiša bi po poročanju bruseljskega portala Politico pomenila, da se bo na ravni EU pridružil madžarskemu in slovaškemu premierju Viktorju Orbanu in Robertu Ficu, ki sta v prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. ANO sicer obtožbe o proruski usmerjenosti odločno zavrača.

Analitiki so pred volitvami opozarjali, da Češko preplavljajo proruska propaganda in dezinformacije.

V volilno kampanjo se je vmešal tudi predsednik države Petr Pavel. Strankam je poslal sporočilo, da v vlado ne bo imenoval nobenega politika, ki želi izstop Češke iz Nata in EU.

Petr Pavel | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Petr Pavel Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tiraspol
Novice Se v Pridnestrski republiki lahko zgodi Ukrajina?
Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske
Novice Dodikova stranka si je premislila: potrdili so sodelovanje na predčasnih predsedniških volitvah
Maia Sandu
Novice Poraz Kremlja v Moldaviji. Vladajoča proevropska stranka z večino.
stranke parlament Viktor Orban Robert Fico volitve Češka Andrej Babiš
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.