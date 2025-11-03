Trump za zdaj Ukrajini ne da tomahawkov

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da za zdaj ne razmišlja o dogovoru, ki bi Ukrajini omogočil pridobitev raket tomahawk dolgega dosega za uporabo proti Rusiji. Že ves čas je zadržan do možnosti, da bi ZDA prodale rakete tomahawk državam Nata, ki bi jih prenesle v Ukrajino, z argumentom, da noče stopnjevati vojne, poroča Reuters.

Njegovi zadnji komentarji novinarjem na krovu letala Air Force One kažejo, da ideji v zvezi s tomahawki ni naklonjen. Vendar pa je dodal, da si lahko premisli.

Trump in generalni sekretar Nata Mark Rutte sta se 22. oktobra sestala v Beli hiši in razpravljala o raketah tomahawk. Rutte je v petek dejal, da vprašanje preučujejo in da je odločitev v rokah ZDA.

Pentagon je sicer dal Beli hiši zeleno luč za dobavo raket tomahawk dolgega dosega Ukrajini, potem ko je presodil, da to ne bi negativno vplivalo na ameriške zaloge, s čimer je končna politična odločitev v rokah predsednika Donalda Trumpa, so za CNN povedali trije ameriški in evropski uradniki, ki so seznanjeni z zadevo.

Trump je oktobra med delovnim kosilom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši namreč dejal, da Ukrajini raje ne bi dobavil raket, ker "nočemo razdajati stvari, ki jih potrebujemo za zaščito naše države".

Rakete tomahawk imajo doseg 2.500 kilometrov, kar je dovolj, da dosežejo cilje globoko v Rusiji, vključno z Moskvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zahteval rakete, vendar je Kremelj posvaril pred kakršnokoli dobavo raket tomahawk Ukrajini.