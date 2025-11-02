Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
14.14

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Nigerija Donald Trump

Nedelja, 2. 11. 2025, 14.14

14 minut

Donald Trump grozi: Takoj ustavite ubijanje ali pa bodo ZDA poslale vojsko

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Donald Trump | Donald Trump je Nigeriji zaradi pogromov islamskih skupin nad kristjani v državi postavil ultimat. | Foto Reuters

Donald Trump je Nigeriji zaradi pogromov islamskih skupin nad kristjani v državi postavil ultimat.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto Nigeriji zagrozil z vojaškim posredovanjem, če tamkajšnje oblasti ne bodo ustavile "ubijanja kristjanov" v državi, za katerim naj bi stali "islamski teroristi". Pred tem je v petek zatrdil, da se krščanstvo v najbolj naseljeni afriški državi sooča z eksistencialno grožnjo.

Z orožjem bi izkoreninil islamske teroriste

Po besedah Trumpa bodo ZDA v primeru, da bo nigerijska vlada še naprej dopuščala ubijanje kristjanov, nemudoma ukinile vso pomoč in podporo državi ter se morda tudi odpravile tja, da z orožjem "v celoti izkoreninijo islamske teroriste".

"Zato nalagam našemu ministrstvu za vojno, naj se pripravi na morebitno akcijo. Če bomo napadli, bo to hitro, kruto in sladko," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social in vlado v Abuji posvaril, da je bolje, da se hitro odzove.

Donald Trump
Novice Trump sporoča Putinu: Ne bom več izgubljal časa

"Da, gospod"

Obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu na Trumpovo objavo na družbenih omrežjih zapisal: "Da, gospod." "Ministrstvo za vojno se pripravlja na ukrepanje. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane ali pa bomo pobili islamske teroriste, ki izvajajo te grozljive zločine," je dodal.

Pete Hegseth se strinja z Donaldom Trumpom. | Foto: Reuters Pete Hegseth se strinja z Donaldom Trumpom. Foto: Reuters

Pred tem je Trump v petek zatrdil, da je v Nigeriji na tisoče kristjanov žrtev množičnih pokolov, za katere so odgovorni radikalni islamisti, in da se "krščanstvo v Nigeriji sooča z eksistencialno grožnjo". Podrobnosti ali dokazov ni podal.

"To ne odraža naše nacionalne realnosti"

"Opisovanje Nigerije kot versko nestrpne države ne odraža naše nacionalne realnosti," je v sobotnem odzivu na omrežju X zapisal nigerijski predsednik Bola Ahmed Tinubu. Izrazil je zavezanost vlade sodelovanju z ZDA in mednarodno skupnostjo pri "zaščiti skupnosti vseh veroizpovedi".

Prizor po enem od napadov skupine skrajnežev Boko Haram. | Foto: Reuters Prizor po enem od napadov skupine skrajnežev Boko Haram. Foto: Reuters

Nigerijo, na severu katere prevladujejo muslimani, na jugu pa kristjani, sicer že dolgo pestijo varnostne težave, zlasti na severovzhodu, ki velja za epicenter delovanja džihadističnih skupin Boko Haram in Islamska država Zahodne Afrike (ISWAP). Te z napadi in ugrabitvami pogosto terorizirajo lokalno prebivalstvo.

Donald Trump
Novice Trump zaradi oglasa proti carinam prekinil trgovinska pogajanja s Kanado

V osrednjem delu države medtem prihaja do spopadov med večinsko muslimanski pastirji in večinsko krščanskimi kmeti. Konflikt se pogosto prikazuje kot medverski, čeprav v osnovi izvira iz sporov glede dostopa do zemlje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nigerija Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.