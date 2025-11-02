Donald Trump grozi: Takoj ustavite ubijanje ali pa bodo ZDA poslale vojsko

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto Nigeriji zagrozil z vojaškim posredovanjem, če tamkajšnje oblasti ne bodo ustavile "ubijanja kristjanov" v državi, za katerim naj bi stali "islamski teroristi". Pred tem je v petek zatrdil, da se krščanstvo v najbolj naseljeni afriški državi sooča z eksistencialno grožnjo.

Z orožjem bi izkoreninil islamske teroriste

Po besedah Trumpa bodo ZDA v primeru, da bo nigerijska vlada še naprej dopuščala ubijanje kristjanov, nemudoma ukinile vso pomoč in podporo državi ter se morda tudi odpravile tja, da z orožjem "v celoti izkoreninijo islamske teroriste".

"Zato nalagam našemu ministrstvu za vojno, naj se pripravi na morebitno akcijo. Če bomo napadli, bo to hitro, kruto in sladko," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social in vlado v Abuji posvaril, da je bolje, da se hitro odzove.

"Da, gospod"

Obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu na Trumpovo objavo na družbenih omrežjih zapisal: "Da, gospod." "Ministrstvo za vojno se pripravlja na ukrepanje. Ali bo nigerijska vlada zaščitila kristjane ali pa bomo pobili islamske teroriste, ki izvajajo te grozljive zločine," je dodal.

Pete Hegseth se strinja z Donaldom Trumpom. Foto: Reuters

Pred tem je Trump v petek zatrdil, da je v Nigeriji na tisoče kristjanov žrtev množičnih pokolov, za katere so odgovorni radikalni islamisti, in da se "krščanstvo v Nigeriji sooča z eksistencialno grožnjo". Podrobnosti ali dokazov ni podal.

"To ne odraža naše nacionalne realnosti"

"Opisovanje Nigerije kot versko nestrpne države ne odraža naše nacionalne realnosti," je v sobotnem odzivu na omrežju X zapisal nigerijski predsednik Bola Ahmed Tinubu. Izrazil je zavezanost vlade sodelovanju z ZDA in mednarodno skupnostjo pri "zaščiti skupnosti vseh veroizpovedi".

Prizor po enem od napadov skupine skrajnežev Boko Haram. Foto: Reuters

Nigerijo, na severu katere prevladujejo muslimani, na jugu pa kristjani, sicer že dolgo pestijo varnostne težave, zlasti na severovzhodu, ki velja za epicenter delovanja džihadističnih skupin Boko Haram in Islamska država Zahodne Afrike (ISWAP). Te z napadi in ugrabitvami pogosto terorizirajo lokalno prebivalstvo.

V osrednjem delu države medtem prihaja do spopadov med večinsko muslimanski pastirji in večinsko krščanskimi kmeti. Konflikt se pogosto prikazuje kot medverski, čeprav v osnovi izvira iz sporov glede dostopa do zemlje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.