Orban s peticijo proti načrtu EU: Madžarska ne bo del vojne Evrope

Madžarska vlada Viktorja Orbana je sprožila nacionalno peticijo proti vojnemu načrtu Evropske unije, ki predvideva obsežno financiranje obrambe Ukrajine. Orban je po poročanju ukrajinskega portala Kyiv Independent na nedavnem neformalnem vrhu EU ostro kritiziral Bruselj in napovedal kampanjo zbiranja podpisov proti "nevarnim vojaškim načrtom", ki po njegovem mnenju ogrožajo prihodnost Evrope.

Madžarski premier Viktor Orban je po poročanju portala Kyiv Independent ob prihodu na neformalni vrh EU v Koebenhavnu, ki je potekal pretekli teden, izjavil, da se je Unija odločila za vojno, saj naj bi pospeševala razvoj vojaške tehnologije in uporabljala zamrznjena ruska sredstva za posojila Ukrajini. Po njegovem mnenju gre za strategijo, ki vodi v poglabljanje konflikta z Rusijo namesto v iskanje miru.

Evropska komisija je predlagala oblikovanje posebnega sklada za podporo Ukrajini, ki bi ga financirali z zamrznjenim ruskim premoženjem. Orban temu ostro nasprotuje in trdi, da gre za strategijo, ki Evropo potiska v vojno. "Ne želim biti del vojne Evrope," je dejal na dogodku v Budimpešti, kjer je predstavil peticijo z naslovom Ne pošiljajmo denarja in orožja!

❌ The Ukrainians want to enter the European Union at any cost. They openly demand funding for their army and cannot sustain their own state. Hungary remains an obstacle, refusing to send our money to Ukraine while Brussels colludes with Kyiv to force a government change. No… pic.twitter.com/DF6orVpEJ2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 10, 2025

Peticija kot orodje pritiska

Madžarska vlada poziva državljane, naj podpišejo peticijo, s katero naj bi izrazili nasprotovanje nadaljnjemu financiranju Ukrajine. Orban trdi, da EU ne bi smela uporabljati zamrznjenih ruskih sredstev za vojaške namene in da bi morala namesto tega spodbujati mirovna pogajanja.

Budimpešta je po navedbah Kyiv Independent od začetka ruske invazije v polnem obsegu večkrat obsodila načrte EU za zagotavljanje pomoči tej napadeni državi. Orban je prav tako vodil poskus oviranja sankcij proti Moskvi in ​​obsodil načrte EU za zmanjšanje odvisnosti od uvoza ruskega plina.

Orbanova peticija se skupaj z vse bolj ostro retoriko o Ukrajini ujema z njegovimi protievropskimi in nacionalističnimi sporočili pred madžarskimi parlamentarnimi volitvami leta 2026, opozarja Kyiv Independent.

Kritike doma in v tujini

Orbanovo stališče je naletelo na kritike tudi na Madžarskem. Župan Budimpešte Gergely Karácsony je ocenil, da bi članstvo Ukrajine v EU prineslo gospodarske priložnosti in da bi morala vlada prisluhniti tudi pripadnikom madžarske manjšine v Zakarpatski Ukrajini, ki podpirajo članstvo svoje države v EU.

Ukrajinski uradniki so Orbanovo potezo označili kot "neodgovorno" in opozorili, da gre za poskus spodkopavanja evropske solidarnosti v času, ko se Ukrajina sooča z rusko agresijo. V Bruslju pa poudarjajo, da je pomoč Ukrajini ključna za varnost celotne Evrope.