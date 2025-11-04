Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

4. 11. 2025
4.00

Imamo viralen recept za okusno vročo čokolado s cimetom

vroča čokolada

Foto: Shutterstock

Ko padejo temperature, v ospredje stopijo topli napitki, ki nas objamejo od znotraj. Med najbolj priljubljenimi je vsekakor vroča čokolada, ki s svojim bogatim okusom in svilnato teksturo navduši vsakogar. Tokrat predstavljamo recept za nekoliko bolj zdravo, a še vedno razkošno različico z mandljevim mlekom, kakovostnim kakavom in dišečim cimetom, ki doda pravo praznično toplino.

@marina_annen Healthy hot chocolate 🍫🤎 I make it almost every night for dessert. Ingredients: - 250 ml almond milk - 1 tbsp cacao powder - 1 tsp coconut sugar - A sprinkle of cinnamon - A pinch of salt - 1 piece dark chocolate (I use 85%) Add all the ingredients to a saucepan and heat over medium heat. Stir with a whisk until the chocolate has melted. I like to use an electric milk frother to get a creamy foamy hot chocolate. Pour into a cup and enjoy ⭐️ #hotchocolate #healthyhotchocolate #healthydessert #healthydessertrecipes #healthydessertideas #healthyrecipesideas #healthyrecipeideas #healthyrecipes #healthyeating #healthyalternatives ♬ End of Beginning - Djo

Sestavine: 

300 mililitrov mandljevega mleka 

1 žlica 100-odstotnega kakava 

1 žlička kokosovega sladkorja 

1/3 žličke mletega cimeta (ali po okusu) 

1 košček kakovostne črne čokolade (70 % ali več) 

ščepec soli 

Postopek: 

V manjši kozici na zmernem ognju segrejte mandljevo mleko, vendar ga ne zavrite. 

Dodajte kakav, kokosov sladkor, cimet in ščepec soli. Mešajte z metlico, da se sestavine povežejo v gladko, rahlo penasto zmes. 

Dodajte še košček črne čokolade in mešajte, dokler se popolnoma ne stopi. 

Po želji lahko napitek spenite s paličnim mešalnikom ali ročnim penilcem za mleko, da postane še bolj kremast. 

temna čokolada

