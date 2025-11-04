Torek, 4. 11. 2025, 4.00
6 ur, 57 minut
Imamo viralen recept za okusno vročo čokolado s cimetom
Ko padejo temperature, v ospredje stopijo topli napitki, ki nas objamejo od znotraj. Med najbolj priljubljenimi je vsekakor vroča čokolada, ki s svojim bogatim okusom in svilnato teksturo navduši vsakogar. Tokrat predstavljamo recept za nekoliko bolj zdravo, a še vedno razkošno različico z mandljevim mlekom, kakovostnim kakavom in dišečim cimetom, ki doda pravo praznično toplino.
@marina_annen Healthy hot chocolate 🍫🤎 I make it almost every night for dessert. Ingredients: - 250 ml almond milk - 1 tbsp cacao powder - 1 tsp coconut sugar - A sprinkle of cinnamon - A pinch of salt - 1 piece dark chocolate (I use 85%) Add all the ingredients to a saucepan and heat over medium heat. Stir with a whisk until the chocolate has melted. I like to use an electric milk frother to get a creamy foamy hot chocolate. Pour into a cup and enjoy ⭐️ #hotchocolate #healthyhotchocolate #healthydessert #healthydessertrecipes #healthydessertideas #healthyrecipesideas #healthyrecipeideas #healthyrecipes #healthyeating #healthyalternatives ♬ End of Beginning - Djo
Sestavine:
300 mililitrov mandljevega mleka
1 žlica 100-odstotnega kakava
1 žlička kokosovega sladkorja
1/3 žličke mletega cimeta (ali po okusu)
1 košček kakovostne črne čokolade (70 % ali več)
ščepec soli
Postopek:
V manjši kozici na zmernem ognju segrejte mandljevo mleko, vendar ga ne zavrite.
Dodajte kakav, kokosov sladkor, cimet in ščepec soli. Mešajte z metlico, da se sestavine povežejo v gladko, rahlo penasto zmes.
Dodajte še košček črne čokolade in mešajte, dokler se popolnoma ne stopi.
Po želji lahko napitek spenite s paličnim mešalnikom ali ročnim penilcem za mleko, da postane še bolj kremast.
