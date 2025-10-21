Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
21. 10. 2025,
11.56

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Torek, 21. 10. 2025, 11.56

1 ura, 30 minut

Reška županja zaradi kraje čokolade zahteva etično preiskavo

Iva Rinčić, Reka, reška županja | "Ne gre za vprašanje čokolade, temveč za vprašanje zaupanja," je poudarila županja (na fotografiji) in obenem obžalovala, da se ukvarjajo s takšnimi temami. | Foto Pixsell

"Ne gre za vprašanje čokolade, temveč za vprašanje zaupanja," je poudarila županja (na fotografiji) in obenem obžalovala, da se ukvarjajo s takšnimi temami.

Foto: Pixsell

V hrvaški javnosti te dni odmeva kraja čokolade v prostorih urada reške županje Ive Rinčić. Ta je incident prijavila pooblaščencu za etična vprašanja, saj meni, da je storilec s tem okrnil zaupanje med zaposlenimi.

O primeru so hrvaški mediji poročali v ponedeljek po anonimnem obvestilu, da so delu zaposlenih na reški mestni upravi omejili dostop do urada županje, potem ko so iz njenega urada ukradli čokolado. Ker je primer vzbudil veliko zanimanje javnosti, je Iva Rinčić v izjavi za medije še isti dan pojasnila podrobnosti incidenta.

Izginila z mize 

Čokolada je pripadala eni od zaposlenih v mestni upravi, nekdo pa jo je ukradel z mize v salonu neposredno ob pisarni županje. V salonu so bili v času kraje štirje ljudje, eden od njih pa je vzel čokolado, kar so posnele tudi nadzorne kamere. Po besedah županje je na posnetku videti osebo, ki čokolado spravi v žep. Od nje je že zahtevala opravičilo, a ga ni dobila.

Rinčić je v ponedeljek še poudarila, da gre za predmet zanemarljive vrednosti, zato kraje ni prijavila policiji, je pa primer predala pooblaščencu za etična vprašanja, od katerega pričakuje mnenje.

