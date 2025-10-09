Svetovna prvakinja kradla kozmetiko in ostala brez EP

Italijanska plavalna zveza je dve svoji tekmovalki, ena je svetovna prvakinja iz leta 2022 Benedetta Pilato, suspendirala za 90 dni, ker sta ob vrnitvi z letošnjega svetovnega prvenstva na letališču v Singapurju ukradli nekaj kozmetičnih izdelkov.

"Glede na dejstva, ki jih je razkrila preiskava, in sodelovanje obeh športnic, ki sta priznali svojo odgovornost, se je disciplinski odbor Italijanske plavalne zveze odločil za 90-dnevni suspenz," je v izjavi za javnost zapisala Italijanska plavalna zveza.

Dvajsetletna Benedetta Pilato in 23-letna Chiara Tarantino tako ne bosta mogli nastopiti na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih, ki bo potekalo od 2. do 7. decembra v Lublinu na Poljskem.

Omenjeni plavalki je singapurska policija aretirala 14. avgusta, potem ko sta iz brezcarinske trgovine na letališču ukradli dva kozmetična izdelka. Po posredovanju italijanskih oblasti sta se v domovino vrnili 20. avgusta.

Pilato z več kolajnami na največjih tekmovanjih

Specialistka za prsno plavanje Benedetta Pilato je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Singapurju osvojila bronasto medaljo v disciplini 50 m. Tri leta prej je bila svetovna prvakinja v disciplini 100 m prsno, na zadnjih OI v Parizu pa se je na 100 m prsno uvrstila tik za stopničke.

Chiara Tarantino, ki naj bi izpeljala krajo, nato pa izdelke skrila v torbo reprezentančne kolegice, je najboljša v prostem slogu, njen največji dosežek pa je bron z evropskega prvenstva.

V izjavi na družbenih omrežjih po vrnitvi v Italijo je Benedetta Pilato pojasnila, da je bila vpletena v krajo proti svoji volji. "Iz te izkušnje sem se veliko naučila o preudarnosti, individualni odgovornosti in vrednosti ljudi okoli sebe," je zapisala.