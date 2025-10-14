Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Torek,
14. 10. 2025,
14.06

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
kvalifikacije za SP 2026 SP 2026 Donald Trump

Torek, 14. 10. 2025, 14.06

1 ura, 24 minut

Predsednik Trump napovedal veliko investicijo za boj proti dronom pred mundialom

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Donald Trump | Ameriške oblasti želijo okrepiti varnost zračnega prostora nad stadioni. | Foto Reuters

Ameriške oblasti želijo okrepiti varnost zračnega prostora nad stadioni.

Foto: Reuters

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava pred svetovnim prvenstvom v nogometu prihodnje leto sprožiti program proti dronom v vrednosti 500 milijonov dolarjev, je v ponedeljek poročal Politico. Ameriške oblasti želijo na ta način okrepiti varnost zračnega prostora nad stadioni, kjer bodo potekale nogometne tekme.

Trumpova administracija namerava pol milijarde dolarjev (433 milijona evrov) nameniti zveznim državam in tamkajšnjim lokalnim oblastem pri razvoju varnostnih strategij proti dronom pred nogometnim prvenstvom, ki bo prihodnje leto potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

Sredstva so namenjena tudi boju proti dronom ob praznovanju 250. obletnice ZDA ter dejavnostim za odpravo varnostnih tveganj pred poletnimi olimpijskimi igrami, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu, je povedal Andrew Giuliani, vodja projektne skupine Bele hiše za svetovno prvenstvo v nogometu 2026.

Vlada vztraja, da bodo sredstva na voljo vsem 50 državam, vendar bodo posebej namenjena varovanju 104 nogometnih tekem, ki bodo odigrane na ameriških stadionih.

V skladu z načrtom bo policija uporabljala prenosne naprave za zaznavanje letečih plovil, letal in letalnikov in jih nato onesposobila z uporabo tehnologije za motenje ali pa jim ukazala, naj se vrnejo na izhodiščna mesta.

Kot je poudarjeno na spletni strani, program odraža vse večjo zaskrbljenost Bele hiše in ministrstva za domovinsko varnost zaradi grožnje uporabe dronov na množičnih prireditvah.

Za tekme svetovnega prvenstva je predvidenih 11 ameriških mest. Nogometni boji bodo v Miamiju, San Franciscu, Philadelphii, Atlanti, East Rutherfordu blizu New Yorka, Dallasu, Kansas Cityju, Houstonu, Los Angelesu, Seattlu in Bostonu.

Gostiteljici prvenstva v Kanadi sta Toronto in Vancouver, v Mehiki pa Monterrey, Guadalajara in prestolnica Ciudad de Mexico.

Preberite še:

Švedska Kosovo
Sportal Nore scene na Švedskem. Govori se o katastrofi in sramoti, žalostni tudi v Srbiji.
Gaza
Novice Prekršen mirovni sporazum: ubitih najmanj šest Palestincev
Heinrich August Winkler
Novice Mož, ki napoveduje prihodnost, trdi: Trumpu ne bo uspelo
kvalifikacije za SP 2026 SP 2026 Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.