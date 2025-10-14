Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava pred svetovnim prvenstvom v nogometu prihodnje leto sprožiti program proti dronom v vrednosti 500 milijonov dolarjev, je v ponedeljek poročal Politico. Ameriške oblasti želijo na ta način okrepiti varnost zračnega prostora nad stadioni, kjer bodo potekale nogometne tekme.

Trumpova administracija namerava pol milijarde dolarjev (433 milijona evrov) nameniti zveznim državam in tamkajšnjim lokalnim oblastem pri razvoju varnostnih strategij proti dronom pred nogometnim prvenstvom, ki bo prihodnje leto potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

Sredstva so namenjena tudi boju proti dronom ob praznovanju 250. obletnice ZDA ter dejavnostim za odpravo varnostnih tveganj pred poletnimi olimpijskimi igrami, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu, je povedal Andrew Giuliani, vodja projektne skupine Bele hiše za svetovno prvenstvo v nogometu 2026.

Vlada vztraja, da bodo sredstva na voljo vsem 50 državam, vendar bodo posebej namenjena varovanju 104 nogometnih tekem, ki bodo odigrane na ameriških stadionih.

V skladu z načrtom bo policija uporabljala prenosne naprave za zaznavanje letečih plovil, letal in letalnikov in jih nato onesposobila z uporabo tehnologije za motenje ali pa jim ukazala, naj se vrnejo na izhodiščna mesta.

Kot je poudarjeno na spletni strani, program odraža vse večjo zaskrbljenost Bele hiše in ministrstva za domovinsko varnost zaradi grožnje uporabe dronov na množičnih prireditvah.

Za tekme svetovnega prvenstva je predvidenih 11 ameriških mest. Nogometni boji bodo v Miamiju, San Franciscu, Philadelphii, Atlanti, East Rutherfordu blizu New Yorka, Dallasu, Kansas Cityju, Houstonu, Los Angelesu, Seattlu in Bostonu.

Gostiteljici prvenstva v Kanadi sta Toronto in Vancouver, v Mehiki pa Monterrey, Guadalajara in prestolnica Ciudad de Mexico.

