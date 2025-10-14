Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
14. 10. 2025,
13.27

Torek, 14. 10. 2025, 13.27

29 minut

Celjan želi na OI v Milanu nastopiti v hitrostnem drsanju

Tibor Komerički

Foto: DK Celje

Najhitrejši slovenski hitrostni drsalec in državni rekorder Tibor Komerički je med 9. in 12. oktobrom nastopil na tekmi svetovne serije pod okriljem Mednarodne drsalne zveze v Montrealu. Slovenija je prvič v zgodovini dobila svojega predstavnika na turneji, ki šteje tudi kot kvalifikacijska tekma za prihajajoče olimpijske igre v Milanu.

Komerički je v Kanadi nastopil v treh disciplinah. Na 500 m je s časom 42,606 med 91 tekmovalci zasedel 55. mesto, na 1000 m je s časom 1:26,355 med 92 tekmovalci dosegel 59. mest, na 1500 m je s časom 2:23,869 med 92 tekmovalci dosegel 60. mesto.

Posebnost tekme so bili tekmovalni dresi, ki jih krasijo simboli posamezne države. Simboli so oblikovani v edinstvenem slogu simbola ledu, da bi turneja dobila enotno podobo. Slovenski drsalec je zastopal Slovenijo s podobo legendarnega Zlatoroga, so sporočili iz Drsalnega kluba Celje, katerega član je Komerički.

Dvajsetletni drsalec bo v Montrealu med 16. in 19. oktobrom nastopil tudi na drugi tekmi svetovne turneje, ki bo naslednja postaja v boju za olimpijske kvalifikacije.

"V Drsalnem klubu Celje smo izjemno ponosni na Tiborja, saj je z nastopom v Montrealu zapisal nov mejnik v slovenskem hitrostnem drsanju. Držimo pesti, da mu uspe uresničiti velike olimpijske sanje," so ob tem zapisali.

