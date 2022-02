Bila je zlorabljena, dostavljala je pice, zdaj si želi še eno priložnost

Elise Christie bi rada poskusila še enkrat.

Dostavljati je morala pice

Trikratna svetovna prvakinja Elise Christie je lani decembra staknila poškodbo gležnja in sporočila, da je končala športno pot. S tem se ji ni uspelo uvrstiti na njene četrte olimpijske igre. V zadnjem času je dostavljala pice, da je lahko plačevala svoje račune.

Zdaj se je odločila, da bo svoj dom v Britaniji prodala, se preselila v tujino, kjer želi trdo trenirati in si zagotoviti še en nastop na olimpijskih igrah leta 2026 v Cortini. K temu jo je spodbudila olimpijska tekma na 500 metrov. Rekla si je, da bo poskusila narediti vse, da se vrne med najboljše. "Ne bo lahko in ne morem reči, da bom zagotovo zmogla, ker trenutno nimam finančne podpore," je za Edinburgh News povedala Elise.

Na olimpijskih igrah je večkrat imela veliko smolo. Ji bo uspelo v četrto? Foto: Guliverimage

Christie, ki prihaja iz Škotske, je sicer tekmovala že na treh olimpijskih igrah. V Sočiju leta 2014 je spadala med favoritinje, a so jo diskvalificirali na vseh treh nastopih, štiri leta pozneje v Pjongčangu so jo diskvalificirali na 1500- in 1000-metrski razdalji. 31-letnica zdaj načrtuje treninge s trenerjem Nickyjem Goochem in drsalko Sarah Lindsay, ki je že trikrat tekmovala na olimpijskih igrah.

"Mislim, da bi v štirih letih še vedno lahko osvojila medaljo. A moram ugotoviti, kako. Potrebovala sem ta premor, a ob spremljanju olimpijskih iger se je v meni znova prižgala iskra. Ljudje na Twitterju pravijo, da je brez mene dolgočasno, kar je lepo slišati. Še vedno bom tekmovala za Britanijo, ampak trenirala bom drugje in osredotočila se bom le na šprinterske razdalje."

Foto: Guliverimage

Septembra lani je izdala svojo avtobiografijo z naslovom Resilience, kjer je razkrila, da je bila leta 2010 po prihodu z olimpijskih iger v Vancouvru zlorabljena. To se ji je zgodilo, ko je imela šele 19 let. Nekega večera jo je v Nottinghamu nekdo omamil s pijačo.

"Bila sem preveč naivna. Poskušala sem pobegniti, ampak moje telo ni delovalo tako, kot bi moralo. Na koncu me je vrgel v taksi. Taksista je prepričal, da sem njegovo dekle in da sem samo pijana. Takrat mi je bilo jasno, da me bo spolno zlorabljal. Nisem bila zmožna se boriti. Roke me niso ubogale in nisem mogla vstati. Na koncu sem se vdala," je v avtobiografiji opisala dogodek, ki jo je zaznamoval za vse življenje.

Zlorabe ni prijavila policiji, saj ni vedela, kaj naj naredi. "Nisem bila zlorabljena kot v filmu, saj fizično nisem bila poškodovana, ampak bila sem prisiljena v seks proti svoji volji."

Rada bi bila drugim dekletom za vzgled

Ob vrnitvi na led se zaveda, da fizično ne bo več tako močna, kot je bila nekoč, a meni, da še vedno lahko osvoji olimpijsko medaljo. A ne bo šlo samo za medalje. "Prav tako si želim biti ženska, ki bi drugim pomagala spremeniti njihova življenja, da bi se lahko vrnile. Poskušam biti vzgled."