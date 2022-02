V Pekingu ugasnil olimpijski ogenj in zavihrala italijanska zastava

Na današnji sklepni slovesnosti je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach razglasil, da so zimske olimpijske igre v Pekingu končane. V 17 tekmovalnih dneh se je približno 3000 športnikov iz 91 držav borilo za medalje v rekordnih 109 disciplinah 15 zimskih športov.

Slovencev je bilo med udeleženci 42, domov pa so prinesli sedem olimpijskih medalj - po dve zlati in bronasti ter tri srebrne.

"Hvala, Kitajska," je uvodoma povedal Bach. "V zadnjih 16 dneh smo občudovali vaše predstave, niste le spoštovali drug drugega, pač pa se drug drugega podpirali. Premagali ste delitve in pokazali, da smo v olimpijski skupnosti vsi enaki. Vsi smo enaki, ne glede na to, kako izgledamo, od kod prihajamo in v kaj verjamemo," je povedal športnikov, svetu in predvsem politikom, pa sporočil: "Dajte priložnost miru. Naj bodo športniki vaš navdih."

"Zdaj razglašam 24. zimske olimpijske igre zaprte, vidimo se čez štiri leta v Milanu in Cortini d'Ampezzo," je sklenil predsednik MOK:

Olimpijsko zastavo sta prevzela župana Milana in Cortine, Giuseppe Sala in Gianpietro Ghedina. Foto: Guliverimage

Kitajski prireditelji so po še enem spektaklu na stadionu Pričje gnezdo spustili olimpijsko zastavo, nato pa je olimpijski ogenj, ki sta ga 4. februarja prižgala smučarska tekačica Diniger Jilamujiang in nordijski kombinatorec Žao Jiaven, ugasnil.

Peking je olimpijsko zastavo predal Milanu in Cortini d'Ampezzo, kjer bodo leta 2026 potekale naslednje zimske olimpijske igre.