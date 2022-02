Preživljala nočno moro, da ni mogla spati

Po koncu zimskih olimpijskih iger v Pekingu so se prešteli vsi junaki in junakinje, nemalo pa je bilo tudi takih, ki so se jim življenja v tem obdobju dobesedno spremenila. Med njimi je tudi avstrijska skakalka Marita Kramer, ki je bila med favoritinjami za zlato medaljo, a je morala zaradi okužbe z novim koronavirusom ostati v domovini, kjer je preživljala težke trenutke.

Za slovenske ženske skoke so se zimske olimpijske igre v Pekingu razpletle sanjsko. Urša Bogataj in Nika Križnar sta na posamični preizkušnji osvojili zlato oziroma bronasto medaljo, s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem pa sta se veselili zlata še na tekmi mešanih ekip.

Veliko upov je na olimpijske igre polagala tudi prva dama svetovnega pokala Marita Kramer, ki pa je bila tik pred odhodom v Peking pozitivna na novi koronavirus, zato na Kitajsko ni mogla odpotovati.

Nadnjo so se tako zgrnili temni oblaki, saj je imela le en cilj, osvojiti olimpijsko medaljo. Podlago je imela namreč pravšnjo, saj je v tej sezoni že šestkrat slavila, kar ji je odprlo pot proti premiernemu velikemu kristalnemu globusu.

Čustveno prazna

"Ti trenutki so bili grozni. Nisem mogla spati. Sploh nisem želela verjeti, da se to dogaja. Prava nočna mora, ki se je na koncu izkazala kot resnična. Čustveno sem bila prazna. Seveda bodo še olimpijske igre, ampak te so na štiri leta. Časa je dovolj, in kot vidite, se lahko veliko nepričakovanega zgodi," je v pogovoru za salzburg24.at dejala Kramerjeva.

Foto: Guliverimage

"To so bili psihično izredno težki trenutki, zato sem se sprva težko motivirala. Zdaj se stanje izboljšuje. Upam, da se mi bo sreča nekega dne nasmehnila. V zadnjih letih se to namreč ni zgodilo. Moj cilj je veliki kristalni globus. Vem, da sem dobra skakalka in lahko dosežem še veliko," je še povedala Avstrijka, rojena na Nizozemskem, ki po izolaciji sploh še ni skakala.

Naslednja postojanka svetovnega pokala bo ta konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu, kjer bo ekipna preizkušnja in tudi dve posamični. Lani je prav na tem avstrijskem prizorišču Križnarjeva skočila do krstne zmage v svetovnem pokalu, Kramerjeva pa na treh tekmah niti enkrat ni stala na odru za zmagovalke.