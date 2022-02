Rivalstvo med Norveško in Francijo ostaja

Svoje zvezdnike zimskih olimpijskih iger je dal tudi biatlon. V moški konkurenci sta to nedvomno Francoz Quentin Fillon Maillet in Norvežan Johannes Thingnes Boe, v ženski konkurenci pa Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland.

V zadnjih desetletjih so nemške in ruske biatlonce v vrhu svetovne elite zamenjali Norvežani. Pot v vrhu so tlakovali legendarni viking Ole Einar Bjoerndalen ter galska petelina Raphael Poiree in Martin Fourcade. Igre v Pekingu so z zmagami Quentina Fillona Mailleta in Johannesa Thingnesa Boeja potrdile, da bo vsaj kratkoročno tako tudi ostalo.

Boe izenačil rekord Bjoerndalna

Prvo biatlonsko ime iger je z zmago na tekmi s skupinskim startom postal prav Boe, ki je v Pekingu osvojil še svojo četrto zlato odličje in izenačil rekord po številu zmag na enih igrah 20 let po dosežku rojaka Bjoerndalna v Salt Lake Cityju. Obenem pa je z zlatom število zlatih olimpijskih kolajn za Norveško dvignil na rekordnih 15, kar šest zlatih so jih prispevali biatlonci, ki so v Pekingu skupaj osvojili 14 odličij.

J. T. Boe je v Pekingu osvojil še svojo četrto zlato odličje in izenačil rekord po številu zmag na enih igrah 20 let po dosežku rojaka Bjoerndalna v Salt Lake Cityju. Foto: Guliverimage

Boe je postal olimpijski prvak z moško in mešano štafeto Norveške, v sprintu in na tekmi s skupinskim startom. Temu je dodal še bron s posamične 20-kilometrske tekme. A v primeru Bjoerndalna je treba pripisati, da je v Salt Lake Cityju osvojil zlate medalje v vseh svojih nastopih, saj je bil biatlonski program na igrah takrat omejen na štiri tekmovanja.

"Res sem lahko zelo zadovoljen"

"Ti uspehi mi res ogromno pomenijo. V biatlonu nikakor ni možno napovedati, kako se bodo razpletle olimpijske igre. Zadnja leta v moji karieri so bila fantastična, a na koncu je tako, da štejejo olimpijske igre. In res sem vesel, da sem svoj najboljši biatlon pokazal prav tukaj v Pekingu in ne le pred in po igrah. Pet kolajn na šestih tekmah, štiri zlate, res sem lahko zelo zadovoljen," je uspehe opisal Boe.

Tudi v Pekingu pa se ni pozabil zahvaliti starejšemu bratu Tarjeiju, za katerega vselej poudarja, da brez njega nikoli ne bi šel v biatlon. Johannes Thingnes se je kot mladostnik namreč zanimal za nogomet in prav na prigovarjanje Tarjeija se je preizkusil še v biatlonu.

"Mediji so iskali novega mladega športnega junaka. Nikakor jim ni bilo enostavno ustreči," je o napornem nasledstvu Poireeja in Fourcada povedal Quentin Fillon Maillet. Foto: Guliverimage

"Presegel sem svoje najbolj divje želje in upe"

Drugi veliki junak iger pa je Quentin Fillon Maillet, ki je osvojil zlato na posamični tekmi in v zasledovanju, srebrn je bil v sprintu in z obema francoskima štafetama, na zadnji tekmi s skupinskim startom pa ga je zgrešen strel na zadnjem postanku stal še ene uvrstitve na zmagovalni oder, s čimer bi se v domovino vrnil z odličji s prav vseh tekem. Bil je četrti.

To morda tokrat niti ni edini bil cilj. Francoz je bil v Pekingu vesel, da se ni ponovila zgodba iz Pjoengčanga 2018, ko z glavo ni bil pri športu, saj se je partnerka doma borila z rakom, kmalu po igrah mu je za rakom umrl tast. Morda je zato še toliko večje zadovoljstvo ob uspehu in še bolj razumljivo veselje: "Presegel sem svoje sanje. Presegel sem svoje najbolj divje želje in upe."

Presegel vzornika Fourcada

Devetindvajsetletni biatlonec s francosko-švicarske meje je s svojimi dosežki presegel tudi svojega vzornika Fourcada. Končno pa je zadovoljil tudi francoske medije, ki so iskali naslednika za Poireeja in Fourcada. "Mediji so iskali novega mladega športnega junaka. Nikakor jim ni bilo enostavno ustreči," je še dejal Francoz, ki je dokončno vstopil v svet francoskih športnih legend. Zgodbo je dal tudi medijem in zdaj obljublja nove: "Rad bi, da Francija sanja z mano."

V ženski konkurenci je kraljica biatlona Marte Olsbu Roeiseland. Foto: Guliverimage

Roeiselandova po Pokljuki kot prerojena

V ženski konkurenci je kraljica biatlona Marte Olsbu Roeiseland. Bila je prva zvezdnica svetovnega prvenstva leta 2020 v Anterselvi, kjer je osvojila kolajne v prav vseh disciplinah. Hladen tuš pa je doživela lani na Pokljuki, kamor je prišla kot vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu, a se močno opekla.

"Ne verjamem, da imam dovolj časa, da vse razložim," je o spremembi dela med lansko in letošnjo sezono dejala 31-letna Norvežanka. Vajena je vzponov in padcev, saj je bila kot mladostnica v devetem razredu osnovne šole v domači biatlonski ekipi med najslabšimi, a se je učila napredovati in vzpenjati ter vse to uspešno prenesla v šport. "Takrat sem se morala bolj potruditi od drugih in mislim, da mi je to zelo pomagalo."

Enajst mesecev po Pokljuki pa je tekmovalka kot prerojena, pozitivna, vesela in uspešna. Izplen olimpijskih iger na Kitajskem so tri zlate in dve bronasti medalji, le v ženski štafeti ob sebi ni imela dovolj razpoloženih sotekmovalk, da bi v šestih nastopih zbrala šest medalj.

"Sem leto starejša in malce pametnejša. Očitno je tako, da moraš v življenju zbrati določene izkušnje. Vsekakor pa je na poti do uspeha najbolj pomembno, da znaš sprejeti tudi neuspehe, in da se nato ne zadržuješ pri negativnih mislih in premlevaš vzrokov." Na igrah v Pekingu je razkrila, kaj se je naučila na Pokljuki in česa na poti do uspeha ni ponovila: "Lani sem si želela preveč perfekcije. Na koncu sem bila le slaba verzija same sebe." In prav preveč razmišljanja in perfekcije je v biatlonu zelo nevarno predvsem na strelišču, kjer sta zanesljiv zadetek in zgrešen strel ob psihični obremenitvi zelo blizu skupaj.

