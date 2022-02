Zlato v skupinskem startu Francozinji Justine Braisaz-Bouchet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska biatlonka Justine Braisaz-Bouchet je zmagovalka tekme s skupinskim startom na 12,5 kilometra na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Drugo in tretjo mesto sta si zagotovili Norvežanki Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Röiseland. Vsaka od najboljše trojice je zgrešila po štiri strele.

Zmagovalka je v težkih vremenskih razmerah z močnim vetrom v cilj prišla s časom 40:18,0 minute, drugo- in tretjeuvrščena sta ji sledili s 15,3 oziroma 34,9 sekunde zaostanka. Za Röiselandovo je to že peta medalja na igrah v Pekingu, dodala jo bo k trem zlatim in eni bronasti.

Dosedanji dosežki 25-letne Braisaz-Bouchetove na tokratnih olimpijskih igrah so bolj skromni. Na 15-kilometrski tekmi je bila 40., na sprintu na 7,5 kilometra 48., v ženski štafeti 4 x 6 km pa je skupaj s sotekmovalkami zasedla šesto mesto. Doma ima že bronasto medaljo v štafeti 4 x 6 km z iger pred štirimi leti v Pyeonghangu.

Eckhoffova je z drugim mestom dopolnila svojo kolekcijo medalj, potem ko je pred nekaj dnevi osvojila zlato medaljo v mešani štafeti ter bronasto na 10-kilometrski zasledovalni tekmi. Izboljšala je tudi svojo uvrstitev v tej disciplini s prejšnjih iger leta 2014 v Sočiju in leta 2018 v Pyoengchangu, ko je bila obakrat tretja.

Za Braisaz-Bouchetovo, ki ima nekaj medalj s svetovnih prvenstev, je to največji uspeh v karieri. "Bila sem tako šokirana, da sem zmagala. Resnično sem vesela, da sem olimpijska prvakinja. To je čudovito," je dejala. "Bila sem povsem sproščena in vesela, celo med tekmo. Nisem se obremenjevala z rezultati ali dekleti ali čemerkoli okoli sebe," je dodala.

Röiselandova je opozorila na močan veter in dodala, da ni bilo lahko streljati. "Toda dala sem vse od sebe in res sem zadovoljna z bronasto medaljo," je povzela. V Peking je prišla s ciljem osvojiti eno zlato medaljo. Zdaj pa ima tri in še eno bronasto, na kar je resnično ponosna.

Biatlon, skupinski start, 12,5 km, ženske: ZLATO: Justine Braisaz-Bouchet (Fra)

SREBRO: Tiril Eckhoff (Nor)

BRON: Marte Olsbu Röiseland (Nor)

