Turistična agencija iz pekla: kdor je verjel Jeleni, je to zelo obžaloval

Jelena Smirnova, lastnica turistične agencije v ruskem mestu Rjazan, je z obljubami o dobro plačanih delovnih mestih in drugih ugodnostih leta 2023 v Rusijo zvabila več kot tri tisoč Kubancev in državljanov drugih držav, mnogo pa jih je v uniformah ruske vojske nato končalo na fronti v Ukrajini. Ko so ruske oblasti izvedele, kaj počne, naj bi tudi njo poslale na bojišče v Ukrajino.

Turistična agentka Jelena Smirnova je spomladi leta 2023 na družbenih omrežjih Facebook in Vkontakte, ruski različici Facebooka, v skupini "Kubanci v Moskvi" začela objavljati oglase za dobro plačana delovna mesta v Rusiji.

Potencialni kandidati bi prejemali mesečno plačo v višini skoraj dva tisoč evrov, kar je bistveno bistveno višje od povprečne mesečne plače na Kubi, ki je bila takrat sicer zgodovinsko visoka, a še vedno kar desetkrat nižja od ponujene v Rusiji.

Smirnova je Kubancem in drugim intesentom obljubljala tudi denarno nagrado od podpisu pogodbe za zaposlitev, nastanitev in sčasoma tudi pridobitev ruskega državljanstva. Pokrila bi jim tudi vse stroške potovanja v Rusijo. Denar, ki bi ga vložila v njihov prihod v Rusijo, bi ji povrnili po tem, ko bi na novem delovnem mestu začeli prejemati plačo.

Niso vedeli, kaj podpisujejo

Kubanci – teh je bila velika večina, nekaj pa je bilo tudi državljanov drugih držav –, ki so se odzvali na oglase Smirnove, ob prihodu v Rusijo ob tem, ko so jim v podpis predložili dokumente, s katerimi so se zavezali novemu delodajalcu, niso vedeli, kaj natanko podpisujejo, danes poroča medij Radio Svobodna Evropa (RFERL).

Kubanec Osmel Herrera, sicer nekdanji kubanski vojaški specialec, v ruski vojaški uniformi. Foto: Reuters

"V Rusijo sva prišla, da zasluživa nekaj denarja, nato pa sva se nenadoma znašla sredi vojne vihre v Ukrajini," sta svojo izkušnjo prihoda v Rusijo in zelo hitrega odhoda na fronto v Ukrajino iz bolnišnice v Kaliningradu, kjer sta se zdravila zaradi bojnih ran, opisala 19-letna Kubanca Alex Vega in Andorf Velasquez.

Po tem, ko sta podpisala pogodbo s Smirnovo, ju je pohopsala ruska vojska in poslala na hitro urjenje, od tam pa na fronto v Ukrajino, kjer sta bila zadolžena za kopanje jarkov. Tam sta bila nato tudi ranjena.

V ruskih vrstah se v Ukrajini bori tudi precej tujcev. Foto: Guliverimage

Kot poroča RFERL, je takšnih primerov v Ukrajini ogromno, a so se le redki opogumili, da so javno spregovorili in proti Smirnovi in njeni domnevni partnerki v poslu "uvoza" Kubancev Olgi Šiljalevi sprožili tudi pravne postopke.

Smirnova naj bi po navedbah RFERL v sodelovanju s Šiljajevo v Rusijo pod pretvezo ponujanja sanjske službe zvabila kar okrog tri tisoč Kubancev in državljanov nekaterih drugih držav. Koliko jih je nato končalo na fronti v Ukrajini, ni znano.

Jeleno Smirnovo in Olgo Šiljajevo so po navedbah preiskovalnega portala Systema, ki deluje pod okriljem RFERL, leta 2023 v Rjazanu nekaj časa redno videvali pred tamkajšnjim centrom za rekrutiranje novih (prostovoljnih) vojakov. Hkrati naj bi tja na izpolnitev dokumentacije dnevno vodili kar od 30 do 40 večinoma kubanskih kandidatov.

Mnogi mladi Kubanci niso vedeli, da bodo, če se s trebuhom za kruhom odpravijo v Rusijo, v resnici končali na fronti v Ukrajini. Foto: Reuters

Rekrutiranje Kubancev sicer najverjetneje ni bilo zgolj v domeni Smirnove. Ameriško zunanje ministrstvo je po poročanju tiskovne agencije Reuters pred nekaj dnevi namreč ocenilo, da se v Ukrajini v ruskih vojaških uniformah bori od tisoč do pet tisoč Kubancev, kar 20 tisoč pa naj bi jih čakalo na odhod v Rusijo. Večinoma gre sicer za plačance, ki se dobro zavedajo, v kaj se podajajo. V primeru rekrutov Jelene Smirnove pa pogosto ni bilo tako.

Poslali naj bi jo tja, kjer so končale nekatere njene stranke

Smirnovo, ki se je po tem, ko so kubanski prišleki v Rusijo podpisali njim večidel nerazumljive pogodbe o zaposlitvih, "vsedla" na njihove tekoče račune in z njih na svoje pretakala provizije za svoje "storitve", so ruske oblasti aretirale aprila lani. Obtožena je bila kraje in goljufije, sodnik je zanjo odredil preiskovalni pripor, iz katerega je bila po navedbah RFERL izpuščena v začetku tega leta.

Portal Systema piše, da sta v aprilu 2025 tako Smirnova kot njena poslovna partnerka Šiljajeva pristali na fronti v Ukrajini, in sicer naj bi se pridružili eni od brigad, ki deluje pod okriljem ruske prve tankovske armade.

Olga Šiljajeva v ruski vojaški uniformi. Fotografija, ki je domnevno nastala na fronti v Ukrajini, je bila objavljena konec aprila letos. Foto: VKontakte

V posle Smirnove in Šiljanove naj bi bila sicer vpletena tudi v Rusiji živeča Kubanka Dajana Diaz, domnevni vezni člen med kubanskimi rekruti in Smirnovo, ki pa je vse obtožbe zanikala.

Je res mogoče, da bi Jelena in Olga lahko uvozili toliko tujcev, ne da bi pritegnili pozornost pristojnih organov?

Ker so ruske oblasti proti Jeleni Smirnovi ukrepale šele, ko jo je policiji prijavilo več deset oškodovanih Kubancev, se po navedbah RFERL porajajo vprašanja, kako je mogoče, da pri pristojnih organih niso zvonili alarmi zaradi dejstva, da je ena oseba v državo tako rekoč na lastno pest uvozila toliko tujcev, ki so za nameček potrebovali še delovne vize.

Ukrajinski poslanec Marjan Zablotski je za RFERL dejal, da je malo verjetno, da za dejavnosti Smirnove niso vedeli v FSB ali GRU, dveh osrednih ruskih varnostno-obveščevalnih službah. Dokazov, ki bi razkrivali povezave med Smirnovo in ruskimi državnimi organi ali obveščevalnimi agencijami, sicer ni.

"Znano dejstvo pa je, da FSB in GRU vsem na očeh rekrutirata borce za vojno v Ukrajini. Identitete oseb, ki se ukvarjajo s tem, so javno znane," je še dejal Zablotski.