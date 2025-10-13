Ljubljanska zasedba bo v tej sezoni nastopila v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Poleg romunskega predstavnika jih v skupini C čakata še po dva dvoboja s španskim Granollersom in danskim Aarhusom, po dve najboljši ekipi pa se bosta po šestih krogih uvrstili v glavni del tekmovanja. Slovan je po sedmih krogih lige NLB skupaj s trebanjsko na vrhu razpredelnice, obe ekipi sta zbrali po 13 od možnih 14 točk, uspešne predstave pa bodo skušali prenesti na mednarodno sceno in se uvrstiti v glavni del tekmovanja.

Foto: Aleš Fevžer "Naša skupina na prvi pogled ni atraktivna, a vse ekipe v evropski ligi znajo igrati rokomet ter so izjemno močne in kakovostne. Pred začetkom tega tekmovanja je nekaj neznank, a tudi veliko zank," je pred torkovo uvodno tekmo v kultni dvorani pod Rožnikom o evropski ligi dejal trener ljubljanske ekipe Uroš Zorman. "Prve skupinske tekmece smo dobro preučili. Gre za klasično romunsko ekipo, ki premore močne in telesno visoke rokometaše, zavoljo tega je tudi njena gibljivost nekoliko manjša. Na tekmi bomo skušali izkoristiti naše prednosti ter s čvrsto obrambo doseči številne lahke gole iz nasprotnih napadov," je še dodal 45-letni Zorman in poudaril, da je imela njegova ekipa v zadnjem času določene zdravstvene težave, ob tem pa ima ekipa tudi dva nova srednja igralca, kar zahteva določen čas za uigravanje.

"Dirigentska palica" na igrišču bo v rokah izkušenega Staša Skubeta, ki je letos poleti prišel na Kodeljevo iz francoskega Montpelliera, pred tem pa je igral za Trimo Trebnje, Gorenje Velenje, madžarski Pick Szeged, makedonski Vardar Skopje in beloruski Brest. "Romunska ekipa je dokaj počasna in igra na dolge napade. Na tekmah praviloma dosega majhno število golov, njena obramba, kjer na sredini prevladujeta dva visoka in močna igralca, pa je na visoki ravni. Mi imamo svoje načrte in akcije, pripravljene na njeno igro, verjamem, da bodo uspešne tudi na tekmi," je pred mednarodno premiero v tej sezoni dejal 35-letni Skube.

Evropska rokometna zveza (EHF) je sporočila, da bo moški zaključni turnir evropske lige prihodnje leto znova v Barclays Areni v Hamburgu. Drugo največje nemško mesto je letos že gostilo sklepno tekmovanje v tem mednarodnem tekmovanju, ki bo v sezoni 2025/26 na sporedu 13. in 14. junija 2026.