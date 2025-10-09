Ogrevanje, ki zniža stroške in prinese do šest tisoč evrov subvencije

Pred nami je nova kurilna sezona – in z njo vprašanje, kako znižati stroške ogrevanja, ne da bi pri tem žrtvovali udobje. V času naraščajočih cen energentov se vse več lastnikov hiš in graditeljev odloča za dolgoročno učinkovite, stabilne in okolju prijazne rešitve. Ena od njih je geotermalno ogrevanje prek vrtin, ki omogoča znatne letne prihranke pri ogrevanju, hkrati pa prinaša energetsko neodvisnost in tudi subvencije Eko sklada do šest tisoč evrov. Preverili smo, zakaj je to ena najbolj pametnih naložb v prihodnost vašega doma.

Najzanesljivejša in energetsko najučinkovitejša rešitev

V času, ko postajajo energenti vse dražji, vremenske razmere pa vse bolj nepredvidljive, si številni investitorji želijo zanesljivo, učinkovito in dolgoročno vzdržno rešitev za ogrevanje doma. Ena od takih rešitev, ki se vse pogosteje uveljavlja pri novogradnjah in energetskih sanacijah, je geotermalno ogrevanje z vrtinami. Gre za sistem, ki izkorišča toploto iz zemlje, ki je na voljo vse leto, ne glede na zunanjo temperaturo, vreme ali letni čas.

Geotermalna toplotna črpalka deluje na osnovi toplote, shranjene v zemeljskem jedru. Pri tem se uporabljajo t. i. geosonde, skozi katere kroži tekočina, ki toploto prenaša do toplotne črpalke in naprej v ogrevalni sistem objekta. Tako delovanje omogoča zelo visoko grelno število (COP) – bistveno višje kot pri sistemih zrak–voda. To pomeni, da za vsak vložen kilovat električne energije sistem proizvede več kilovatov toplotne energije, kar se neposredno pozna pri nižjih stroških ogrevanja.

Foto: Vrtine Palir

Prednosti pa se ne končajo zgolj pri učinkovitosti. Geotermalni sistem deluje izjemno stabilno, saj ni občutljiv na temperaturna nihanja, veter, dolžino dneva niti na snežne mete. Poleg tega ne potrebuje velikih zunanjih enot, je neslišen in skoraj neopazen, kar pomeni tudi estetsko prednost.

Do šest tisoč evrov subvencije za ogrevanje

Čeprav je začetna investicija v tak sistem običajno višja kot pri bolj klasičnih rešitvah, se dolgoročno gledano hitro povrne. Na eni strani seveda zaradi prihrankov pri porabi energije, a hkrati tudi zaradi visoke subvencije, ki je danes na voljo s strani države.

Foto: Shutterstock

Eko sklad namreč za zamenjavo obstoječega ogrevalnega sistema z geotermalnim nudi subvencije, ki lahko znašajo tudi do šest tisoč evrov. Višina subvencije sicer ni enotna za vse primere, zato je priporočljivo, da investitor pred začetkom naložbe preveri aktualne pogoje na spletni strani www.ekosklad.si.

Z vidika trajnosti, udobja in energetske samostojnosti tako geotermalno ogrevanje predstavlja premišljeno odločitev za vse, ki gradijo na dolgi rok – zase, za prihodnost in za prihodnje generacije.

Foto: Vrtine Palir

Celovita rešitev na ključ

Odločitev za geotermalno ogrevanje je dolgoročna investicija, zato je ključno, da je sistem pravilno načrtovan in strokovno izveden. Prav tukaj pride do izraza prednost sodelovanja s podjetjem, kot je Vrtine Palir, ki nudi celovito storitev, od prvega ogleda terena do končnega zagona sistema.

Pri Palirju vsako stranko obravnavajo individualno. Postopek se začne s pogovorom in analizo potreb. Ključni so namreč podatki o lokaciji, velikosti objekta in trenutnem ogrevalnem sistemu. Sledi terenski ogled, kjer strokovnjaki preverijo dostopnost za vrtalno opremo in geološke značilnosti podlage. Na podlagi zbranih informacij določijo primerno moč toplotne črpalke, število in globino potrebnih geosond ter pripravijo ponudbo.

Foto: Vrtine Palir

Ko investitor potrdi ponudbo, se začne pridobivanje vse potrebne dokumentacije v sodelovanju s partnerskimi geologi. Na tem mestu velja izpostaviti, da podjetje Pilar poskrbi za vso administracijo, od začetnega preverjanja lokacijskih pogojev do urejanja dovoljenj, če so ta potrebna. Ko je dokumentacija urejena, se začne izvedba, z lastno zmogljivo opremo in ekipo izkušenih vrtalcev. Na koncu vgradijo še izbrano toplotno črpalko in povežejo sistem v delujočo celoto.

Za uporabnika to pomeni, da ima lahko celoten sistem, od vrtine do toplotne črpalke vgrajen brez, da bi moral za ta namen usklajevati več različnih izvajalcev, predvsem pa tudi brez skrbi zaradi birokracije. Enoten izvajalec prevzame celotno koordinacijo projekta, kar poenostavi postopek in skrajša čas do funkcionalnega ogrevalnega sistema, medtem ko je lahko investitor popolnoma brez skrbi.

Foto: Vrtine Palir

Tak pristop na ključ je posebej pomemben za investitorje, ki cenijo preglednost, učinkovitost in želijo imeti pri celotnem postopku enega zanesljivega sogovornika. In prav zaradi tega si je podjetje Vrtine Palir skozi leta ustvarilo sloves enega najbolj zaupanja vrednih partnerjev za geotermalne rešitve v Sloveniji. Naredite prvi korak do ogrevanja za več generacij.

Ali je vrtina za geotermalno ogrevanje možna samo pri novogradnjah?

Najprimernejši čas za izvedbo vrtine je v fazi načrtovanja ali gradnje objekta, torej še preden je okolica urejena. Takrat je dostop do zemljišča najlažji, kar pomeni manj zapletov pri postavitvi vrtalne opreme in več možnosti za optimalno umestitev sistema.

A tudi če je hiša že zgrajena, izvedba geotermalne rešitve ni izključena. V podjetju Vrtine Palir imajo bogate izkušnje z vgradnjo geosond tudi pri že dokončanih objektih, kjer s premišljenim pristopom uspešno prilagodijo izvedbo terenskim razmeram.

Katera tla so primerna za vrtino? Foto: Vrtine Palir V praksi se v Sloveniji pogosto srečujemo z raznolikimi tereni, zato je individualna analiza ključna. »Slovenija je geološko zelo pestra. Teren nas zna še vedno presenetiti, zato se vsakemu projektu posebej posvetimo,« pojasnjuje Iztok Palir. Tak pristop zagotavlja, da bo sistem zanesljivo deloval desetletja, brez nepotrebnih tveganj ali naknadnih prilagoditev. Pogosta zmota med investitorji je prepričanje, da je vrtina mogoča kjerkoli, a realnost je drugačna. Ni povsod enaka globina do vodonosnika, prav tako ni povsod ustrezna podlaga za geosonde. Zato je toliko pomembneje, da investitor pred začetkom pridobi strokovno mnenje in načrt rešitve, prilagojen konkretni lokaciji.

V času, ko se stroški komunalnih storitev višajo, sušna obdobja pa niso več redkost, je lastna vodna vrtina več kot priročna, postaja celo strateška prednost. Vrtina za vodo omogoča neodvisnost od javnega vodovoda, nižje stroške in trajnostno rabo naravnih virov. Primerna je za zalivanje vrta, kmetijsko ali gospodarsko rabo.

Foto: Shutterstock

Prednosti vrtine za vodo:

Lastna oskrba z vodo in manjša odvisnost od javnega vodovoda.

Zmogljivo namakanje zemljišč, kot so vrtovi, trate, sadovnjaki, njive.

Rešitev za ponikanje meteornih vod in tako zmanjšanje težav z zadrževanjem vode ob močnejših padavinah.

Okolju prijazna izbira, ki zmanjšuje obremenitev javne vodovodne infrastrukture.

Za popolno samozadostnost doma je tako kombinacija geosonde za ogrevanje in vodne vrtine logičen naslednji korak.

Foto: Vrtine Palir

Podjetje, ki stoji za rešitvami Za vsako dobro izvedeno vrtino stoji znanje, izkušnje in oprema. V podjetju Vrtine Palir imajo vse troje. Njihova zgodba se ni začela v pisarni, ampak na terenu, z doma narejenim strojem iz kosilnice. Tako so danes eno največjih in najbolj specializiranih podjetij za vrtine v Sloveniji, z več kot 25 let izkušenj in največjo lastno vrtalno kapaciteto v državi. Njihov pristop ostaja enak kot na začetku: prilagojen vsakemu terenu, vsaki hiši in vsaki družini posebej. In morda prav zato znajo še vedno najbolje prisluhniti, tako zemlji kot ljudem. Foto: Vrtine Palir

