Do šest tisoč evrov subvencije za ogrevanje – preverite, kako

Ste v procesu gradnje ali prenove doma in razmišljate o dolgoročno vzdržni energetski rešitvi? V času, ko cene energentov naraščajo, podnebne spremembe pa vse bolj vplivajo na naš način življenja, si je pametno vzeti čas za razmislek in preučitev različnih možnosti. Praksa kaže, da se novograditelji praviloma odločajo za ogrevanje s toplotno črpalko, med njimi pa za eno najzanesljivejših, trajnostnih in predvsem dolgoročno učinkovitih rešitev velja geotermalna toplotna črpalka .

šest tisoč evrov subvencije Eko sklada, kar močno zniža začetno investicijo. Za aktualne pogoje in prijavo obiščite uradno stran Gre za tehnologijo, ki ni odvisna od sonca, vetra ali zunanjih temperatur – toplota, shranjena pod zemeljskim površjem, je dostopna skozi vse leto in predstavlja stabilen vir energije za ogrevanje doma. Še več, z ustrezno izvedbo sistema lahko pridobite tudi do, kar močno zniža začetno investicijo. Za aktualne pogoje in prijavo obiščite uradno stran www.ekosklad.si

In kar je najboljše – vse to lahko pridobite v obliki rešitve na ključ, brez skrbi glede postopkov, dovoljenj in izvedbe.

Vrtine za ogrevanje – stabilna in varčna izbira

Vrtine za ogrevanje so ključna komponenta pri vzpostavitvi geotermalnega sistema ogrevanja, ki izkorišča toploto zemlje ali podtalnice. V kombinaciji s toplotno črpalko (voda/voda ali zemlja/voda) gre za izjemno učinkovito rešitev, ki omogoča občutne prihranke pri stroških ogrevanja in zmanjšanje okoljskega odtisa.

Tovrstni vir ogrevanja je povsem neodvisen od vremenskih pogojev – ni pomembno, ali zunaj sneži ali je oblačno, zemeljska toplota je vedno dostopna in ima konstantno temperaturo. S tem se povečuje zanesljivost ogrevalnega sistema in zmanjšuje potreba po dodatnih virih toplote ali rezervnih sistemih.

Vrtine za ogrevanje predstavljajo dostop do stabilnega toplotnega vira v globinah zemlje. Za optimalno delovanje je potrebna strokovno načrtovana in izvedena vrtina, saj bo ta v prihodnjih desetletjih vir toplote za vaš dom.

Zaradi svoje učinkovitosti in zanesljivosti se geotermalne toplotne črpalke pogosto uvrščajo med najpametnejše investicije pri sodobni gradnji ali energetski prenovi. Sistemi, ki uporabljajo toploto iz zemlje ali podtalnice, imajo zelo visoko grelno število (COP), kar pomeni, da za vsak vložen kilovat električne energije proizvedejo več kilovatov toplote. Poleg tega so tihe, estetsko neopazne in ne potrebujejo velikih zunanjih enot.

Kaj vključuje rešitev na ključ? Čeprav se izvedba vrtin in celotnega geotermalnega sistema morda na prvi pogled zdi kompleksna, je za končnega uporabnika postopek lahko zelo preprost – predvsem če se odloči za izvajalca, ki ponuja rešitev na ključ, kot je podjetje Vrtine Pilar. To pomeni, da izvajalec prevzame vse faze projekta: ogled in analiza lokacije,

projektiranje in pomoč pri izbiri ustreznega sistema,

pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj,

vrtanje vrtin,

vgradnja toplotne črpalke in vseh pripadajočih sistemov,

zagon sistema in uporabniško svetovanje.

Poleg ogrevanja so vrtine tudi izjemno uporabne za oskrbo z vodo, saj omogočajo lastno zajetje podtalnice za gospodinjsko rabo, zalivanje vrta ali kmetijskih površin. Zakaj se vse več investitorjev odloča za tovrstne rešitve, kako poteka izvedba in kakšne koristi prinašajo že danes in dolgoročno?

Vrtine za vodo – naraven vir, ki ga imate lahko doma

V času vse večjih podnebnih sprememb, višjih cen komunalnih storitev in občasnih omejitev porabe vode postaja lastna oskrba z vodo dragocena prednost. Poleg geotermalnega ogrevanja se zato vse več lastnikov nepremičnin odloča tudi za vrtine za vodo, ki omogočajo dostop do podtalnice za različne namene – od vsakodnevne rabe do namakanja, pranja in gospodarske uporabe.

Imeti lasten vir vode pomeni neodvisnost, prihranek in dolgoročno varnost. Vrtina za vodo ni namenjena le gospodinjstvom, pač pa tudi kmetijskim dejavnostim, sadovnjakom, vrtovom ... Rešitev je vse bolj priljubljena tudi pri novogradnjah, kjer želijo investitorji že v izhodišču vzpostaviti trajnostno infrastrukturo.

Prednosti vrtine za vodo: Lastna oskrba z vodo in manjša odvisnost od javnega vodovoda.

Zmogljivo namakanje zemljišč, kot so vrtovi, trate, sadovnjaki, njive.

Rešitev za ponikanje meteornih vod in tako zmanjšanje težav z zadrževanjem vode ob močnejših padavinah.

Okolju prijazna izbira, ki zmanjšuje obremenitev javne vodovodne infrastrukture.

Pametna odločitev za samozadosten dom

Povezava med vrtinami za ogrevanje in vrtinami za vodo odpira vrata celostni samooskrbi in energetski neodvisnosti. Ko se odločate za gradnjo ali obnovo doma, pomislite na trajnost in na to, da imate rešitve, ki so že danes pripravljene za prihodnost.

Če vas zanimajo dodatne informacije, tehnične rešitve ali primeri dobrih praks, obiščite spletno stran podjetja Vrtine Palir.