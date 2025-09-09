Si bomo to zimo oddahnili pred visokimi cenami energentov?

Ogrevanje v Sloveniji predstavlja vse večji strošek. Pred skorajšnjim začetkom nove ogrevalne sezone smo preverili, kakšne cene elektrike in plina si lahko obetajo gospodinjski odjemalci. Večji dobavitelji energentov zatrjujejo, da v letošnji zimi sprememb cen ne predvidevajo.

V zadnjih letih so se cene energentov zaradi geopolitičnih napetosti in predvsem ruskega napada na Ukrajino precej zvišale. Čeprav so v zadnjem času upadle, so trenutno še vedno višje kot pred letom 2020, obeti pa kažejo na stabilizacijo energetskih trgov. Dobavne verige so se okrepile, evropska skladišča plina so trenutno okoli 80-odstotno napolnjena in s tem na dobri poti, da dosežejo zastavljeni cilj o vsaj 90-odstotni napolnjenosti do začetka novembra.

Večjih cenovnih premikov ni na vidiku

Večje dobavitelje električne energije in plina v Sloveniji smo povprašali, kakšna so njihova pričakovanja glede prodajnih cen v novi ogrevalni sezoni. Najprej opozarjajo, da so cene odvisne od gibanja cen na veleprodajnih trgih, do zakupa energentov pa pride v daljšem časovnem obdobju.

V podjetju Gen-I pojasnjujejo, da je veleprodajni trg trenutno primerljiv z obdobjem nastanka aktualnih cenikov. "Dejavnikov, ki bi nakazovali na večje cenovne premike, trenutno ne zaznavamo," so odgovorili. Da v tem trenutku sprememb cen energentov ne predvidevajo, so nam zatrdili tudi v podjetjih ECE in Energija plus.

Tudi iz podjetja Energetika Ljubljana so nam odgovorili, da na področju električne energije dodatnih znižanj ali zvišanj obstoječe ponudbe trenutno ne načrtujejo. So pa s septembrom pripravili akcijsko ponudbo za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce, ki je ugodnejša od trenutnih rednih cen.

Kdo je najugodnejši?

Ker izračun končnega stroška oskrbe z električno energijo in plinom zaradi specifičnosti porabe, velikosti posameznih gospodinjstev in številnih akcijskih ponudb ni enostaven, lahko najugodnejšega dobavitelja poiščete s pomočjo Primerjalnika stroškov oskrbe. Ta je brezplačno dosegljiv na spletni strani Agencije za energijo, aplikacija pa vključuje tudi akcijske ponudbe in ponudbe za pogodbe z dinamičnimi cenami električne energije.

Uporaba aplikacije za izračun stroškov je relativno preprosta. Vse, kar morate nujno izpolniti, je, da v aplikacijo vnesete letno porabo električne energije ali plina v kilovatnih urah. Če tega podatka ne veste, lahko približno porabo elektrike določite na podlagi števila oseb v gospodinjstvu, porabo plina za ogrevanje pa na podlagi kvadrature stanovanjske površine. Primerjalnik bo sam izračunal oziroma ocenil približno predvideno letno porabo energenta v kilovatnih urah.

Foto: Shutterstock Nadaljnji vnosi in izbire v drugih vnosnih poljih niso obvezni. Po potrebi jih lahko uporabite za dodatno prilagajanje primerjalnega izračuna vašim potrebam oziroma porabi. V primerjavo so vključeni vsi ceniki, ki so jih dobavitelji vnesli v aplikacijo in jih je potrdila Agencija za energijo ter ustrezajo vašim vhodnim podatkom.

Ponudbe lahko med seboj tudi primerjate

Aplikacija po vnosu zahtevanega podatka izračuna, koliko znašajo skupni letni stroški oskrbe z elektriko ali plinom za gospodinjstvo, kolikšen je strošek gospodinjstva, preračunan na kilovatne ure, in goli strošek dobavljenega energenta gospodinjstvu. S klikom na posamezno ponudbo s seznama ponudb si lahko to tudi podrobneje ogledate.

V prvem razdelku so vneseni vhodni podatki, zgoraj pa še dodaten opis ponudbe in možnost izvoza vsega prikazanega v datoteko (ikona PDF). V drugem razdelku so informacije o ponudniku ter povezave, ceniki in pogoji ponudnika, ki veljajo za izbrano ponudbo. Tretji razdelek predstavljata razčlenitev letnega zneska in končni znesek dobavljenega energenta. Četrti razdelek so podrobnosti o ceni in lastnosti energije, ki veljajo za izbrano ponudbo glede na vpisane vhodne podatke. Do največ tri ponudbe lahko med seboj tudi primerjate.

Kakšne so razlike?

Za izračun stroška električne energije smo v primerjalniku definirali porabo štiričlanske družine, ki letno porabi pet tisoč kilovatnih ur električne energije (polovico v nižji tarifi in polovico v višji tarifi). Glede na porabo je primerjalnik določil obračunska moč osem kilovatnih ur. Primerjalnik je na dan 4. september 2025 navrgel 49 različnih ponudb. Skupni letni strošek elektrike za omenjeno gospodinjstvo znaša od 1.143 do 1.430 evrov. Razlika med najcenejšim in najdražjim dobaviteljem torej znaša slabih 300 evrov letno oziroma 25 evrov mesečno.

Trenutno najugodnejši produkti dobaviteljev električne energije, ki jih je izračunal primerjalnik stroškov oskrbe Agencije za energijo. Foto: Posnetek zaslona

Za izračun stroška zemeljskega plina za ogrevanje smo v primerjalniku definirali porabo glede na velikost stanovanja. Za 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje je primerjalnik predvidel letno porabo 9.800 kilovatnih ur, našim vhodnim podatkom pa je ustrezalo 20 različnih ponudb. Skupni letni strošek plina za ogrevanje znaša od 953 evrov do 1.111 evrov. Razlika med najcenejšim in najdražjim dobaviteljem torej znaša dobrih 150 evrov letno.

Trenutno najugodnejši produkti dobaviteljev zemeljskega plina za ogrevanje, ki jih je izračunal primerjalnik stroškov oskrbe Agencije za energijo. Foto: Posnetek zaslona

Ob tem je treba poudariti, da na končni znesek na računu za energente vplivajo strošek energenta, strošek omrežnine ter prispevki in dajatve. Pri električni energiji se je julija letos na račune znova vrnil prispevek za obnovljive vire energije (OVE).

Do konca avgusta so bile v javni obravnavi spremembe metodologije obračunavanja omrežnine za električno energijo, ki jih je pripravila Agencija za energijo. Direktorica agencije Duška Godina napoveduje, da obstoječi sistem dveh sezon in petih časovnih blokov ostaja. Bodo pa z novembrom, ko preidemo na višjo sezono, tarife v najdražjem časovnem bloku dosegle 40 odstotkov ciljne vrednosti. Končni znesek računa bo tako odvisen tudi od obdobja v dnevu, ko bomo porabljali električno energijo.