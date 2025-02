DZ bo danes obravnaval predlog zakona, po katerem bi gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos plačali nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku. Koalicija meni, da je treba ublažiti zvišanje omrežnine predvsem za tiste, ki so vlagali v zelene tehnologije. Pravna služba DZ opozarja na morebitno ustavno spornost.

Predlog zakona, ki so ga vložili poslanci koalicije in je pretekli teden prestal prvo obravnavo na seji DZ, v torek pa ga je ob vzdržanosti opozicije potrdil tudi pristojni odbor DZ, predvideva, da bi se tarifne postavke za obračunsko moč za gospodinjske odjemalce za januar in februar letos v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2. Poleg tega se omrežnina za presežno obračunsko moč v tem obdobju gospodinjskim odjemalcem ne bi obračunala.

Koalicija trdi, da novi sistem omrežnine deluje zaviralno za zeleni prehod, saj se je strošek omrežnine med drugim zvišal lastnikom sončnih elektrarn. Resorno ministrstvo pravi, da so zvišanja za to skupino odjemalcev, "ki so v preteklosti sprejemali pravilne investicijske odločitve", nesorazmerna in da jih je treba zaščititi.

Agencija za energijo, v katere pristojnosti je določanje metodologije zaračunavanja omrežnine in višine tarif, je ob vložitvi predloga zakona opozorila, da gre za poseg v njene pristojnosti. Ob prvih podatkih za letos 2024 je sicer napovedala, da bo med drugim proučila možnost zmanjšanja števila časovnih blokov in način določanja obračunske moči.

Tudi zakonodajno-pravna služba DZ je poudarila, da določbe predloga, ki pomenijo določanje tarifnih postavk in omrežnine, pomenijo vsebino, ki se ureja v splošnem aktu regulatorja, "zato niso v skladu z ustavnimi načeli pravne države in z načelom delitve oblasti in prav tako ne z direktivo EU, ki ureja pravila notranjega trga električne energije".