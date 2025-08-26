Agencija za energijo napoveduje spremembe pri omrežninah

Novembra se bo z začetkom višje sezone nekoliko spremenil način obračunavanja omrežnine, ki je ob njeni uveljavitvi oktobra lani močno razburil javnost in politiko. Ker cene električne energije niso več regulirane, bodo te znova v domeni dobaviteljev, od julija je znova v veljavi tudi prispevek za obnovljive vire energije.

Do konca avgusta so v javni obravnavi spremembe metodologije obračunavanja omrežnine za električno energijo, ki jih je pripravila Agencija za energijo. Direktorica agencije Duška Godina je za Radio Slovenija povedala, da obstoječi sistem dveh sezon in petih časovnih blokov ostaja. Bodo pa z novembrom, ko preidemo na višjo sezono, tarife v najdražjem časovnem bloku dosegle 40 odstotkov ciljne vrednosti. Nato se bodo postopno povečevale – v 2026 bodo odražale 60 odstotkov, v 2027 80 odstotkov ciljne vrednosti časovnega bloka 1. Preostale tarifne postavke za letos bodo ostale nespremenjene.

Za tri ure podaljšan časovni blok sredi dneva

Zaradi velikega prirasta sončnih elektrarn se nekoliko spreminjajo tudi časovni bloki sredi dneva. Smiselno je namreč spodbujati porabo v času, ko te proizvedejo največ energije. Tako se bo sredi dneva podaljšal nekoliko cenejši blok, ki bo po novem med 11. in 16. uro in ne več med 14. in 16. uro. "Pride do podaljšanja časovnega bloka srednje obremenitve oziroma tudi med koncem tedna se spreminja število blokov. S tem se zasleduje stanje v omrežju, hkrati pa je to tudi z vidika odjemalca morda bolj preprosto in prijazno," je dejala Godina.

Godina še napoveduje, da so spremembe načrtovane tudi za sezonske odjemalce, ki imajo veliko porabo le v delu leta. Prijaznejše omrežnine gredo tudi na račun Elesovih prihodkov od čezmejnih prenosnih kapacitet – tudi tranzit elektrike čez našo državo ima svojo ceno. Spremembe akta bo svet agencije obravnaval septembra.