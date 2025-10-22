V Gen-I kritični do vložene tožbe zveze potrošnikov

V Gen-I so kritični do skupinske tožbe, ki jo je zoper njih zaradi podražitev elektrike vložila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Tožbe sicer še niso prejeli, ZPS pa očitajo "špekulativne" in "druge" motive. Izpostavljajo, da je ZPS tožbo vložila izključno proti njim, čeprav naj bi imeli po njenih trditvah vsi dobavitelji enake prakse poslovanja.

"Tožbe še nismo prejeli, zato njene konkretne vsebine v tem trenutku ne moremo komentirati," so zapisali v Gen-I, ob tem pa zavrnili očitke o kakršnemkoli oškodovanju odjemalcev, ki so jih v preteklosti navajali v ZPS.

Kot so dodali, je zaščita potrošnikov njihovo temeljno poslanstvo, kar da se odraža v najnižjih cenah, najugodnejših pogojih oskrbe in številu odjemalcev.

Leta 2022, ko je bila energetska kriza na vrhuncu, je družba Gen-I, kot so izpostavili v sporočilu, prevzela oskrbo dodatnih 50 tisoč strank. "Med vsemi dobavitelji se je družba Gen-I kljub zaostrenim razmeram in spremembam na trgu kot zadnja odločila za spremembo cen," so dodali.

"Med najhujšo energetsko krizo je družba za obstoječe odjemalce ohranila nižje cene od reguliranih, ki jih je takrat zaradi energetske draginje določila država," so še zapisali v podjetju in dodali, da so o spremembah cen odjemalce obveščali sproti in transparentno.

"Vsak odjemalec je imel pred spremembo cene pravico odstopiti od pogodbe in si izbrati drugega dobavitelja," so dodali.

K tožbi pristopilo 0,78 odstotka odjemalcev

O zaupanju in zadovoljstvu njihovih uporabnikov po oceni Gen-I priča podatek, da je v štirih mesecih, odkar je ZPS napovedal tožbo, po njihovih navedbah k tej tožbi pristopilo 0,78 odstotka odjemalcev.

"Verjamemo, da naši odjemalci ne bodo nasedali nekakšnim poslovnim modelom raznih odvetniških pisarn in finančnih svetovalcev, ki v vlaganju tožb proti podjetjem vidijo donosen posel in si obetajo milijonske zaslužke," so zapisali.

ZPS očitajo, da je tožbo vložila zgolj proti družbi Gen-I, čeprav naj bi imeli po izrecnih trditvah zveze vsi dobavitelji identične prakse poslovanja. "O tem, kakšna naj bi konkretno bila drugačna praksa dobaviteljev glede na značilnosti delovanja trga, se ZPS, razen neutemeljenih očitkov o nezakonitosti, do danes ni z ničemer opredelila," so sklenili sporočilo.

Zveza potrošnikov v tožbi, ki jo je v četrtek vložila na ljubljansko okrožno sodišče, zahteva, da Gen-I potrošnikom povrne razliko med pogodbeno dogovorjeno ceno elektrike in dejansko zaračunano višjo ceno skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Po neodvisni ekonomski analizi, ki jo je pripravil ekonomist Jože P. Damijan, naj bi skupna škoda, ki so jo utrpela gospodinjstva zaradi nezakonitih podražitev Gen-I, po navedbah ZPS znašala 193,4 milijona evrov.