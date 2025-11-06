To so lokacije, na katerih boste smučarsko opremo lahko kupili po nižjih cenah

Čeprav slovenska smučišča še čakajo na prvo pravo snežno pošiljko, pa je smučarska sezona vse bliže, z njo pa tudi sejmi rabljene smučarske opreme, ki so praviloma dokaj prijazni do naših denarnic. Največ ponudbe in povpraševanja vlada za otroško smučarsko opremo, vedno več je zanimanja tudi za opremo za turno smučanje. Objavljamo seznam terminov smučarskih sejmov.

Bliža se čas, ko bodo tisti, ki se smučarskim užitkom na snegu tudi letos ne nameravajo odpovedati, morali poskrbeti za ustrezno smučarsko opremo. Medtem ko lahko odrasli pri enaki opremi vztrajajo več let, je pri otrocih menjava smuči, smučarskih čevljev in kombinezona pogostejša in si sledi skorajda iz leta v leto.

Foto: Matic Prevc/STA

Idealna priložnost za osvežitev smučarske garderobe se ponuja na sejmih rabljene opreme, ki jih organizirajo smučarski klubi, športna društva ali združenja učiteljev in trenerjev smučanja. Običajno je to prostor, kjer se sklepajo zelo ugodne kupčije. Kjer kupec tisto, kar išče, dobi po ugodni ceni, prodajalec pa zasluži s tistim, česar se želi znebiti.

Z nakupom rabljene smučarske opreme obiskovalci sejmov podprejo tudi lokalna smučarska društva in klube, ki se Smučarski zvezi Slovenije (SZS) – ta združuje 273 društev iz vse Slovenije ter več kot 2.300 tekmovalcev na tekmovanjih vseh ravni in kategorij – pridružujejo pri prizadevanjih za zagotavljanje dostopnosti smučanja za vse.

Foto: STA ,

Pri SZS so podatke o letošnjih smučarskih sejmih za lažji in hitrejši pregled zbrali na enem mestu:

Smučarska tržnica

Datum: 8. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Gače

Lokacija: Glavni trg, 8000 Novo mesto

Več informacij: http://www.sdgace.si/

Sejem rabljene smučarske opreme

Datum: 14.–16. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Velenje

Lokacija: Rdeča dvorana Velenje

Več informacij: https://skvelenje.si/

Vitas – otroški smučarski sejem

Datum: 12.–15. 11. 2025

Organizator: Športno društvo Vitas

Lokacija: nadstropje nakupovalnega središča PARK CENTER KOPER

Več informacij: http://www.vitas.si/

Smučarski sejem Celje

Datum: 14.–16. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Snežak Celje

Lokacija: Dvorana Golovec, Hala A

Več informacij: https://snezak-celje.com/smucarski-sejem-rabljene-opreme-2025/

Smučarski sejem v Tolminu

Datum: 14.–15. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Matajur Tolmin

Lokacija: Na Logu

Sejem zimsko športne opreme Tržič

Datum: 14.–15. 11. 2025

Organizator: KUTS Tržič

Lokacija: Športna dvorana Sokolnica

Smučarski sejem Kras

Datum: 15. 11. 2025

Organizator: Smučarsko Društvo Kras

Lokacija: Bazoviška ulica v Sežani (stara telovadnica poleg Ljudske univerze)

Več informacij: https://www.sd-kras.si/index.php/15-blog/latest/13-test2

Sejem rabljene in nove smučarske opreme Prebold

Datum: 14.–16. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Prebold

Lokacija: Dvorana kulture Prebold

Smučarski sejem Semič

Datum: 22. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Gače

Lokacija: OŠ Belokranjskega odreda Semič

Več informacij: http://www.sdgace.si/

Smučarski sejem Logatec

Datum: 21.–22. 11. 2025

Organizator: PZUTS Logatec

Lokacija: Stara telovadnica OŠ 8 talcev Logatec

Več informacij: http://pzuts-logatec.weebly.com/

Sejem smučarske opreme SK Portorož

Datum: 14.–16. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Portorož

Lokacija: montažna dvorana ŠIMC v Luciji

Več informacij: https://sk-portoroz.si/

Sejem Smučarskega društva Mengeš

Datum: 22.–23. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Mengeš

Lokacija: Športna dvorana Mengeš

Več informacij: https://www.facebook.com/SDMenges

Smučarski sejem Gorica

Datum: 20.–22. 11.2025

Organizator: Smučarski klub Gorica

Lokacija: Športni center Šempeter Vrtojba

Smučarski sejem BrkinSki

Datum: 22. 11. 2025

Organizator: Športno društvo BrkinSki

Lokacija: Osnovna šola DBB Hrpelje

Več informacij: http://www.brkin-ski.eu/

Zimsko športni sejem ZUTS Kranj

Datum: 20.–22. 11. 2025

Organizator: ZUTS Kranj v sodelovanju z MO Kranj

Lokacija: Kletni prostori Supernova centra Primskovo Kranj

Več informacij: http://www.zuts-kranj.si/

Sejem zimske športne opreme Maribor

Datum: 21.–22. 11. 2025

Organizator: Europark in Hervis

Lokacija: Rdeča medetaža Europarkove garažne hiše

Več informacij: https://www.europark.si/sl/events/sejem-zimske-sportne-opreme/

Sejem rabljene smučarske opreme Kranjska Gora

Datum: 21.–23. 11. 2025

Organizator: Turistično društvo Kranjska Gora in ASK Kranjska Gora

Lokacija: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

Smučarski sejem SK Idrija

Datum: 22. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Idrija

Lokacija: Osnovna šola Idrija

Smučarski sejem Snežinka

Datum: 27.–30. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Snežinka

Lokacija: Gospodarsko razstavišče Ljubljana – Stebrna dvorana in dvorana Povodni mož

Več informacij: https://www.snezinka.com/tour-item/smucarski-sejem-snezinka/

Smučarski sejem SD Strahovica

Datum: 29.–30. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Strahovica

Lokacija: Osnovna šola Vodice

Več informacij: http://www.strahovica.si/

Smučarski sejem rabljene opreme

Datum: 28.–29. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Vrhnika

Lokacija: Pod šotorom v športnem parku na Vrhniki (ob drsališču)

Več informacij: http://www.sd-vrhnika.si/

Smučarski sejem SD Krka Rog

Datum: 29. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Krka Rog

Lokacija: Telovadnica osnovne šole Drska, Novo Mesto

Več informacij: https://www.sd-krka-rog.si/

Smučarski sejem v Škofji Loki

Datum: 29.–30. 11. 2025

Organizator: Smučarski klub Alpetour Škofja Loka

Lokacija: Športna dvorana Poden, Škofja Loka

Več informacij: http://www.sk-alpetour.si/

Sejem zimskošportne opreme Bohinj

Datum: 28.–30. 11. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Bohinj

Lokacija: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica

Več informacij: https://fb.me/e/5sct8IBCa

Smučarski sejem SK Capris

Datum: 28.–30. 11. 2023

Organizator: Smučarski klub Capris Koper

Lokacija: Telovadnica Osnovne šole Koper

Več informacij: https://www.skcapris.si/

Sejem rabljene smučarske opreme Postojna

Datum: 28.–29. 11. 2025

Organizator: DUTS Postojna in SK Kalič Postojna

Lokacija: Gasilsko reševalni center Postojna

Sejem rabljene smučarske opreme Bled

Datum: 28.–30. 11. 2025

Organizator: Smučarski Klub Bled

Lokacija: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Smučarski sejem SK Zlatorog Laško

Datum: 5.–7. 12. 2025

Organizator: Smučarski klub Zlatorog Laško

Lokacija: Otročji center Kino Laško

Več informacij: https://skzlatorog.wixsite.com/skzlatorog/sejem

Sejem rabljene smučarske opreme Prekmurje

Datum: 6. 12. 2025

Organizator: Smučarski klub Prekmurje

Lokacija: Stara dvorana OŠ I Murska Sobota

Več informacij: https://sk-prekmurje.si/

Sejem rabljene smučarske opreme Trbovlje

Datum: 12.–13. 12. 2025

Organizator: Smučarsko društvo Trbovlje

Lokacija: Dom svobode Trbovlje

Tradicionalni smučarski sejem Radovljica

Datum: 11.–14. 12. 2025

Organizator: Smučarski klub Radovljica

Lokacija: Gostinska šola Radovljica

Tradicionalni smučarski sejem Gornja Radgona