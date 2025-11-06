Četrtek, 6. 11. 2025, 9.00
Sejmi rabljene smučarske opreme v Sloveniji
To so lokacije, na katerih boste smučarsko opremo lahko kupili po nižjih cenah
Čeprav slovenska smučišča še čakajo na prvo pravo snežno pošiljko, pa je smučarska sezona vse bliže, z njo pa tudi sejmi rabljene smučarske opreme, ki so praviloma dokaj prijazni do naših denarnic. Največ ponudbe in povpraševanja vlada za otroško smučarsko opremo, vedno več je zanimanja tudi za opremo za turno smučanje. Objavljamo seznam terminov smučarskih sejmov.
Bliža se čas, ko bodo tisti, ki se smučarskim užitkom na snegu tudi letos ne nameravajo odpovedati, morali poskrbeti za ustrezno smučarsko opremo. Medtem ko lahko odrasli pri enaki opremi vztrajajo več let, je pri otrocih menjava smuči, smučarskih čevljev in kombinezona pogostejša in si sledi skorajda iz leta v leto.
Idealna priložnost za osvežitev smučarske garderobe se ponuja na sejmih rabljene opreme, ki jih organizirajo smučarski klubi, športna društva ali združenja učiteljev in trenerjev smučanja. Običajno je to prostor, kjer se sklepajo zelo ugodne kupčije. Kjer kupec tisto, kar išče, dobi po ugodni ceni, prodajalec pa zasluži s tistim, česar se želi znebiti.
Z nakupom rabljene smučarske opreme obiskovalci sejmov podprejo tudi lokalna smučarska društva in klube, ki se Smučarski zvezi Slovenije (SZS) – ta združuje 273 društev iz vse Slovenije ter več kot 2.300 tekmovalcev na tekmovanjih vseh ravni in kategorij – pridružujejo pri prizadevanjih za zagotavljanje dostopnosti smučanja za vse.
Smučarska tržnica
- Datum: 8. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Gače
- Lokacija: Glavni trg, 8000 Novo mesto
- Več informacij: http://www.sdgace.si/
Sejem rabljene smučarske opreme
- Datum: 14.–16. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Velenje
- Lokacija: Rdeča dvorana Velenje
- Več informacij: https://skvelenje.si/
Vitas – otroški smučarski sejem
- Datum: 12.–15. 11. 2025
- Organizator: Športno društvo Vitas
- Lokacija: nadstropje nakupovalnega središča PARK CENTER KOPER
- Več informacij: http://www.vitas.si/
Smučarski sejem Celje
- Datum: 14.–16. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Snežak Celje
- Lokacija: Dvorana Golovec, Hala A
- Več informacij: https://snezak-celje.com/smucarski-sejem-rabljene-opreme-2025/
Smučarski sejem v Tolminu
- Datum: 14.–15. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Matajur Tolmin
- Lokacija: Na Logu
Sejem zimsko športne opreme Tržič
- Datum: 14.–15. 11. 2025
- Organizator: KUTS Tržič
- Lokacija: Športna dvorana Sokolnica
Smučarski sejem Kras
- Datum: 15. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko Društvo Kras
- Lokacija: Bazoviška ulica v Sežani (stara telovadnica poleg Ljudske univerze)
- Več informacij: https://www.sd-kras.si/index.php/15-blog/latest/13-test2
Sejem rabljene in nove smučarske opreme Prebold
- Datum: 14.–16. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Prebold
- Lokacija: Dvorana kulture Prebold
Smučarski sejem Semič
- Datum: 22. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Gače
- Lokacija: OŠ Belokranjskega odreda Semič
- Več informacij: http://www.sdgace.si/
Smučarski sejem Logatec
- Datum: 21.–22. 11. 2025
- Organizator: PZUTS Logatec
- Lokacija: Stara telovadnica OŠ 8 talcev Logatec
- Več informacij: http://pzuts-logatec.weebly.com/
Sejem smučarske opreme SK Portorož
- Datum: 14.–16. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Portorož
- Lokacija: montažna dvorana ŠIMC v Luciji
- Več informacij: https://sk-portoroz.si/
Sejem Smučarskega društva Mengeš
- Datum: 22.–23. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Mengeš
- Lokacija: Športna dvorana Mengeš
- Več informacij: https://www.facebook.com/SDMenges
Smučarski sejem Gorica
- Datum: 20.–22. 11.2025
- Organizator: Smučarski klub Gorica
- Lokacija: Športni center Šempeter Vrtojba
Smučarski sejem BrkinSki
- Datum: 22. 11. 2025
- Organizator: Športno društvo BrkinSki
- Lokacija: Osnovna šola DBB Hrpelje
- Več informacij: http://www.brkin-ski.eu/
Zimsko športni sejem ZUTS Kranj
- Datum: 20.–22. 11. 2025
- Organizator: ZUTS Kranj v sodelovanju z MO Kranj
- Lokacija: Kletni prostori Supernova centra Primskovo Kranj
- Več informacij: http://www.zuts-kranj.si/
Sejem zimske športne opreme Maribor
- Datum: 21.–22. 11. 2025
- Organizator: Europark in Hervis
- Lokacija: Rdeča medetaža Europarkove garažne hiše
- Več informacij: https://www.europark.si/sl/events/sejem-zimske-sportne-opreme/
Sejem rabljene smučarske opreme Kranjska Gora
- Datum: 21.–23. 11. 2025
- Organizator: Turistično društvo Kranjska Gora in ASK Kranjska Gora
- Lokacija: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
Smučarski sejem SK Idrija
- Datum: 22. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Idrija
- Lokacija: Osnovna šola Idrija
Smučarski sejem Snežinka
- Datum: 27.–30. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Snežinka
- Lokacija: Gospodarsko razstavišče Ljubljana – Stebrna dvorana in dvorana Povodni mož
- Več informacij: https://www.snezinka.com/tour-item/smucarski-sejem-snezinka/
Smučarski sejem SD Strahovica
- Datum: 29.–30. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Strahovica
- Lokacija: Osnovna šola Vodice
- Več informacij: http://www.strahovica.si/
Smučarski sejem rabljene opreme
- Datum: 28.–29. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Vrhnika
- Lokacija: Pod šotorom v športnem parku na Vrhniki (ob drsališču)
- Več informacij: http://www.sd-vrhnika.si/
Smučarski sejem SD Krka Rog
- Datum: 29. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Krka Rog
- Lokacija: Telovadnica osnovne šole Drska, Novo Mesto
- Več informacij: https://www.sd-krka-rog.si/
Smučarski sejem v Škofji Loki
- Datum: 29.–30. 11. 2025
- Organizator: Smučarski klub Alpetour Škofja Loka
- Lokacija: Športna dvorana Poden, Škofja Loka
- Več informacij: http://www.sk-alpetour.si/
Sejem zimskošportne opreme Bohinj
- Datum: 28.–30. 11. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Bohinj
- Lokacija: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica
- Več informacij: https://fb.me/e/5sct8IBCa
Smučarski sejem SK Capris
- Datum: 28.–30. 11. 2023
- Organizator: Smučarski klub Capris Koper
- Lokacija: Telovadnica Osnovne šole Koper
- Več informacij: https://www.skcapris.si/
Sejem rabljene smučarske opreme Postojna
- Datum: 28.–29. 11. 2025
- Organizator: DUTS Postojna in SK Kalič Postojna
- Lokacija: Gasilsko reševalni center Postojna
Sejem rabljene smučarske opreme Bled
- Datum: 28.–30. 11. 2025
- Organizator: Smučarski Klub Bled
- Lokacija: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Smučarski sejem SK Zlatorog Laško
- Datum: 5.–7. 12. 2025
- Organizator: Smučarski klub Zlatorog Laško
- Lokacija: Otročji center Kino Laško
- Več informacij: https://skzlatorog.wixsite.com/skzlatorog/sejem
Sejem rabljene smučarske opreme Prekmurje
- Datum: 6. 12. 2025
- Organizator: Smučarski klub Prekmurje
- Lokacija: Stara dvorana OŠ I Murska Sobota
- Več informacij: https://sk-prekmurje.si/
Sejem rabljene smučarske opreme Trbovlje
- Datum: 12.–13. 12. 2025
- Organizator: Smučarsko društvo Trbovlje
- Lokacija: Dom svobode Trbovlje
Tradicionalni smučarski sejem Radovljica
- Datum: 11.–14. 12. 2025
- Organizator: Smučarski klub Radovljica
- Lokacija: Gostinska šola Radovljica
Tradicionalni smučarski sejem Gornja Radgona
- Datum: 13. 12. 2025
- Organizator: Smučarski klub Gornja Radgona
- Lokacija: sejmišče v Gornji Radgoni