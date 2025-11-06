Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Četrtek,
6. 11. 2025,
9.00

Osveženo pred

14 ur, 18 minut

Sejmi rabljene smučarske opreme v Sloveniji

To so lokacije, na katerih boste smučarsko opremo lahko kupili po nižjih cenah

sejem rabljne smučarske opreme Ljubljana | Sejmi rabljene smučarske opreme odpirajo svoja vrata že ta konec tedna. | Foto STA

Sejmi rabljene smučarske opreme odpirajo svoja vrata že ta konec tedna.

Foto: STA

Čeprav slovenska smučišča še čakajo na prvo pravo snežno pošiljko, pa je smučarska sezona vse bliže, z njo pa tudi sejmi rabljene smučarske opreme, ki so praviloma dokaj prijazni do naših denarnic. Največ ponudbe in povpraševanja vlada za otroško smučarsko opremo, vedno več je zanimanja tudi za opremo za turno smučanje. Objavljamo seznam terminov smučarskih sejmov.

Bliža se čas, ko bodo tisti, ki se smučarskim užitkom na snegu tudi letos ne nameravajo odpovedati, morali poskrbeti za ustrezno smučarsko opremo. Medtem ko lahko odrasli pri enaki opremi vztrajajo več let, je pri otrocih menjava smuči, smučarskih čevljev in kombinezona pogostejša in si sledi skorajda iz leta v leto.

sejem rabljne smučarske opreme Ljubljana | Foto: Matic Prevc/STA Foto: Matic Prevc/STA

Idealna priložnost za osvežitev smučarske garderobe se ponuja na sejmih rabljene opreme, ki jih organizirajo smučarski klubi, športna društva ali združenja učiteljev in trenerjev smučanja. Običajno je to prostor, kjer se sklepajo zelo ugodne kupčije. Kjer kupec tisto, kar išče, dobi po ugodni ceni, prodajalec pa zasluži s tistim, česar se želi znebiti.

Z nakupom rabljene smučarske opreme obiskovalci sejmov podprejo tudi lokalna smučarska društva in klube, ki se Smučarski zvezi Slovenije (SZS) – ta združuje 273 društev iz vse Slovenije ter več kot 2.300 tekmovalcev na tekmovanjih vseh ravni in kategorij – pridružujejo pri prizadevanjih za zagotavljanje dostopnosti smučanja za vse.

sejem rabljne smučarske opreme Ljubljana | Foto: STA , Foto: STA ,

Pri SZS so podatke o letošnjih smučarskih sejmih za lažji in hitrejši pregled zbrali na enem mestu:

Smučarska tržnica

  • Datum: 8. 11. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Gače
  • Lokacija: Glavni trg, 8000 Novo mesto
  • Več informacij: http://www.sdgace.si/

Sejem rabljene smučarske opreme

  • Datum: 14.–16. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Velenje
  • Lokacija: Rdeča dvorana Velenje
  • Več informacij: https://skvelenje.si/

Vitas – otroški smučarski sejem

  • Datum: 12.–15. 11. 2025
  • Organizator: Športno društvo Vitas
  • Lokacija: nadstropje nakupovalnega središča PARK CENTER KOPER
  • Več informacij: http://www.vitas.si/

Smučarski sejem Celje

Smučarski sejem v Tolminu

  • Datum: 14.–15. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Matajur Tolmin
  • Lokacija: Na Logu

Sejem zimsko športne opreme Tržič

  • Datum: 14.–15. 11. 2025
  • Organizator: KUTS Tržič
  • Lokacija: Športna dvorana Sokolnica

Smučarski sejem Kras

Sejem rabljene in nove smučarske opreme Prebold

  • Datum: 14.–16. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Prebold
  • Lokacija: Dvorana kulture Prebold

Smučarski sejem Semič

  • Datum: 22. 11. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Gače
  • Lokacija: OŠ Belokranjskega odreda Semič
  • Več informacij: http://www.sdgace.si/

Smučarski sejem Logatec

Sejem smučarske opreme SK Portorož

  • Datum: 14.–16. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Portorož
  • Lokacija: montažna dvorana ŠIMC v Luciji
  • Več informacij: https://sk-portoroz.si/

Sejem Smučarskega društva Mengeš

Smučarski sejem Gorica

  • Datum: 20.–22. 11.2025
  • Organizator: Smučarski klub Gorica
  • Lokacija: Športni center Šempeter Vrtojba

Smučarski sejem BrkinSki

  • Datum: 22. 11. 2025
  • Organizator: Športno društvo BrkinSki
  • Lokacija: Osnovna šola DBB Hrpelje
  • Več informacij: http://www.brkin-ski.eu/

Zimsko športni sejem ZUTS Kranj

  • Datum: 20.–22. 11. 2025
  • Organizator: ZUTS Kranj v sodelovanju z MO Kranj
  • Lokacija: Kletni prostori Supernova centra Primskovo Kranj
  • Več informacij: http://www.zuts-kranj.si/

Sejem zimske športne opreme Maribor

Sejem rabljene smučarske opreme Kranjska Gora

  • Datum: 21.–23. 11. 2025
  • Organizator: Turistično društvo Kranjska Gora in ASK Kranjska Gora
  • Lokacija: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

Smučarski sejem SK Idrija

  • Datum: 22. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Idrija
  • Lokacija: Osnovna šola Idrija

Smučarski sejem Snežinka

Smučarski sejem SD Strahovica

  • Datum: 29.–30. 11. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Strahovica
  • Lokacija: Osnovna šola Vodice
  • Več informacij: http://www.strahovica.si/

Smučarski sejem rabljene opreme

  • Datum: 28.–29. 11. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Vrhnika
  • Lokacija: Pod šotorom v športnem parku na Vrhniki (ob drsališču)
  • Več informacij: http://www.sd-vrhnika.si/

Smučarski sejem SD Krka Rog

  • Datum: 29. 11. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Krka Rog
  • Lokacija: Telovadnica osnovne šole Drska, Novo Mesto
  • Več informacij: https://www.sd-krka-rog.si/

Smučarski sejem v Škofji Loki

  • Datum: 29.–30. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Alpetour Škofja Loka
  • Lokacija: Športna dvorana Poden, Škofja Loka
  • Več informacij: http://www.sk-alpetour.si/

Sejem zimskošportne opreme Bohinj

  • Datum: 28.–30. 11. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Bohinj
  • Lokacija: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica
  • Več informacij: https://fb.me/e/5sct8IBCa

Smučarski sejem SK Capris

  • Datum: 28.–30. 11. 2023
  • Organizator: Smučarski klub Capris Koper
  • Lokacija: Telovadnica Osnovne šole Koper
  • Več informacij: https://www.skcapris.si/

Sejem rabljene smučarske opreme Postojna

  • Datum: 28.–29. 11. 2025
  • Organizator: DUTS Postojna in SK Kalič Postojna
  • Lokacija: Gasilsko reševalni center Postojna

Sejem rabljene smučarske opreme Bled

  • Datum: 28.–30. 11. 2025
  • Organizator: Smučarski Klub Bled
  • Lokacija: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Smučarski sejem SK Zlatorog Laško

Sejem rabljene smučarske opreme Prekmurje

  • Datum: 6. 12. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Prekmurje
  • Lokacija: Stara dvorana OŠ I Murska Sobota
  • Več informacij: https://sk-prekmurje.si/

Sejem rabljene smučarske opreme Trbovlje

  • Datum: 12.–13. 12. 2025
  • Organizator: Smučarsko društvo Trbovlje
  • Lokacija: Dom svobode Trbovlje

Tradicionalni smučarski sejem Radovljica

  • Datum: 11.–14. 12. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Radovljica
  • Lokacija: Gostinska šola Radovljica

Tradicionalni smučarski sejem Gornja Radgona

  • Datum: 13. 12. 2025
  • Organizator: Smučarski klub Gornja Radgona
  • Lokacija: sejmišče v Gornji Radgoni
Smučarska zveza Slovenije zima smučarski sejem
