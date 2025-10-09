Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Četrtek,
9. 10. 2025,
21.34

Osveženo pred

20 minut

Rokometna liga prvakov

Rokometna liga prvakov, 4. krog

Marguču "slovenski obračun"

Miha Zarabec je Veszpremu do zmage pomagal s štirimi goli. | Foto Guliverimage

Miha Zarabec je Veszpremu do zmage pomagal s štirimi goli.

Foto: Guliverimage

V četrtem krogu rokometne lige prvakov je Veszprem Gašperja Marguča (4 goli) s 35:33 premagal Kielce Aleksa Vlaha (5 golov) in Klemna Ferlina, ki ga ni bilo v postavi. Madžarska zasedba je pri šestih točkah, poljska pri dveh.

Borut Mačkovšek s Szegedom gostuje pri svetovnih klubskih prvakih, rokometaših Barcelone na čelu z Blažem Jancem in Domnom Makucem. Zagreb Aleksa Kavčiča pa v Parizu.

Miha Zarabec je dosegel tri gole. | Foto: Guliverimage

Nantes Mateja Gabra (brez gola) in Roka Ovnička (en gol) je v sredo z 39:28 zmagal na gostovanju pri Sportingu. Pred tem je Wisla (Mitja Janc dva gola in Miha Zarabec trije goli) s 36:25 nadigrala Pelister z dvojico slovenskih rokometašev - Domen Tajnik (en gol), Nik Henigman (trije zadetki), medtem ko Nejc Cehte ni igral.

Liga prvakov, 4. krog:

Sreda, 8. oktober

Četrtek, 9. oktober

Lestvica:

