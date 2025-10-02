Janc in Makuc z Barcelono dvignila lovoriko

Rokometaši Barcelone, kjer igrata slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, so zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva. Španska ekipa je bila na finalni tekmi v Kairu po podaljšku boljša od madžarskega Veszprema Gašperja Marguča z 31:30 (21:21, 12:13).

Pri katalonski ekipi, ki je šestič zmagala v tem tekmovanju, nazadnje leta 2019, sta bila najučinkovitejša Aleix Gomez Abello s šestimi in Ian Barrufet Torrebejano s petimi goli, junak dvoboja pa je bil vratar Emil Nielsen, ki je zbal kar 27 obramb. Blaž Janc je za zmago prispeval tri, Domen Makuc pa gol. Pri madžarski ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Christian Descat z osmimi goli. Gašper Marguč je dosegel štiri zadetke, vratar Rodrigo Corrales Rodal pa je zaustavil 16 strelov.

V tekmi za tretje mesto je nemški Magdeburg ugnal egipčanski Al Ahly z 32:23 (19:11).

Na letošnjem klubskem SP je nastopilo devet ekip, poleg najboljših štirih še Zamalek iz Egipta, Sharjah iz Združenih arabskih emiratov, Taubate iz Brazilije, California Eagles iz ZDA in Sydney Uni iz Avstralije.