Ka. N.

Torek, 14. 10. 2025, 14.04

1 ura, 19 minut

Bo Zoran Janković prihodnje leto končal župansko pot?

Ka. N.

Novinarska konferenca ljubljanskega župana. Zoran Janković | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Ljubljanski župan Zoran Janković bo odločitev o tem, ali bo še enkrat kandidiral za župana, razkril 9. maja prihodnje leto. Takrat bo svojo odločitev predstavil na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu, je danes povedal na novinarski konferenci.

Lokalne volitve bodo potekale novembra 2026, Janković pa o svoji morebitni šesti kandidaturi še ne razmišlja, piše Dnevnik. "To govorim že dve leti, od časa covida. Povod za moje razmišljanje je bilo stanje predsednika Bidna v času covida. Jaz si ne bi želel, da bi bil sam v taki fazi. Takrat sem se odločil, da bom vse povedal na slavnostni seji 9. maja na Gradu. In ne razmišljam o tem. Za svoje sodelavce in njihovo predano delo se bom boril do konca, pripravljen sem se tudi kregati," je dejal ljubljanski župan.

Zoran Janković je sicer na čelu Ljubljane že pet mandatov. Na lokalnih volitvah je zmagal v letih 2006, 2010, 2014, 2018 in 2022.
