Na prodaj je Putinova sanjska bunker vila v Švici

Razkošna vila v švicarskem Gletterensu ima skrivne prehode, neprebojna okna in je bila nekoč na muhi Vladimirja Putina. Čeprav naj mu bi bila vila zelo všeč, je posel leta 2008 padel v vodo. Zdaj je vila ponovno na prodaj za 12,8 milijona evrov.

Ena najbolj skrivnostnih luksuznih rezidenc v Švici je ponovno na prodaj. Gre za legendarno vilo La Châtelaine v Gletterensu ob jezeru Neuchâtel, ki jo napremičninska agencija ImmoScout24 oglašuje za 12,81 milijona evrov.

Oglas za vilo na spletni strani nepremičninske družbe. Foto: immoscout24.ch/posnetek zaslona Vila s sedmimi sobami in pol stoji na 45 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču in je po poročanju švicarskih medijev videti kot kulisa iz filma o Jamesu Bondu. Domačini naj bi to osamljeno posest preprosto imenovali "bunker villa".

Sto metrov dolg predor pod vilo vodi do podzemne parkirne hiše za več limuzin. Poleg notranjega bazena, telovadnice ter tal iz zelenega oniksa in marmorja ima vila težka protivlomna vrata in neprebojna okna.

Putin je imel vilo nagledano za svojo domnevno ljubico

Foto: immoscout24.ch/posnetek zaslona Vila La Châtelaine je pozornost medijev pritegnila leta 2008, ko je ruski predsednik Vladimir Putin izrazil zanimanje za kompleks, ki naj bi se med drugim ponašal celo z jedrsko varnim zakloniščem. Po poročanju Blicka je želel Putin tam preživeti čas s svojo domnevno ljubico Alino Kabajevo, 30 let mlajšo poslanko Dume in nekdanjo olimpijsko telovadko.

Posel naj bi se odvil prek velike švicarske banke, ki je prek posrednikov stopila v stik s Putinovim kabinetom, ruski predstavniki pa so si vilo na koncu celo ogledali. Vendar do nakupa ni nikoli prišlo.

Mlada ženska v ozadju zgodbe o pravljični vili

Foto: immoscout24.ch/posnetek zaslona Zgodba o vili sega 50 let nazaj in se bere kot pravljica: po poročanju časopisa Le Temps se je bogati Američan Morris Kingsley zaljubil v mlado žensko iz Gletterensa in kupil ogromno posestvo med vasjo in jezerom. Leta 1976 je tam dal zgraditi vilo – ogromen projekt, ki so ga dokončali šele leta 1981 in naj bi po trenutnih vrednotenjih stal približno 21 milijonov evrov.

Zakaj je vila na voljo po nižji ceni?

V vili je dal Kingsley zgraditi podatkovni center, ki je v 80. letih veljal za tehnološki čudež. A na račun tega centra so se v Švici hitro razširile govorice o vohunjenju, ki jih je odgovorni arhitekt ovrgel. Kingsley naj bi bil preprosto računalniški pionir, ki je svoje posle upravljal z enim najmočnejših sistemov IBM v Švici.

Foto: immoscout24.ch/posnetek zaslona Leta 2012 je britanska banka Barclays vilo La Châtelaine na dražbi kupila za več kot 18 milijonov evrov. Kot poroča Blick, je bila nepremičnina od takrat temeljito prenovljena. Dejstvo, da je cena zdaj bistveno nižja, in sicer 12,81 milijona evrov, bi lahko bilo povezano z demontažo nekdanjih varnostnih sistemov, kar je morda ustrezno znižalo njeno tržno vrednost, še poročajo mediji.

Foto: immoscout24.ch/posnetek zaslona