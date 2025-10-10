Jesen velikih prihrankov: Hervis z outlet ponudbo prinaša najboljše cene sezone

Jesen je čas gibanja, novih izzivov in svežih priložnosti za ugodne nakupe. V Hervisu se (jesenska) sezona nadaljuje z bogato jesensko ponudbo in posebno novostjo – POP-UP OUTLETOM v Cityparku Ljubljana, kjer bodo kupci od 15. do 30. oktobra lahko našli športno opremo, obutev in oblačila po izjemno ugodnih cenah. Jesen v Hervisu nedvomno prinaša obilico razlogov za gibanje – in pametne nakupe. Preverili smo aktualno ponudbo in izluščili izdelke, ki se jih v okviru akcije še posebej izplača kupiti.

Hervis vabi v aktivno jesen s posebno outlet ponudbo v Cityparku Ljubljana, kjer bodo med 15. in 30. oktobrom na voljo športna obutev, oblačila in oprema po izjemno ugodnih cenah. Foto: Hervis

Hervis Sports danes deluje v 21 trgovinah po vsej Sloveniji, kjer kupcem ponuja vrhunsko športno opremo in svetovno priznane blagovne znamke. Ena najzanimivejših lokacij je prav Hervis Citypark Ljubljana – sodobna prodajalna, ki velja za eno najmodernejših športnih trgovin v regiji. Z inovativno notranjo zasnovo, pregledno razporeditvijo in odprtim, svetlim prostorom trgovina preobraža klasično nakupovalno izkušnjo v dinamično, prijetno in usmerjeno k uporabniku.

V zgornji etaži se razteza bogata izbira športne opreme, obutve in oblačil za vse priložnosti – od pohodništva, teka, fitnesa in kolesarjenja do sproščenih aktivnosti v naravi ali prostega časa. Trenutno police zapolnjuje jesenska kolekcija, medtem ko na police že prihajajo tudi prvi izdelki za zimsko sezono: tople jakne, pohodniški čevlji in zimski dodatki.

V središču trgovine je sodobna infotočka, kjer lahko kupci hitro in priročno prevzamejo spletna naročila, opravijo analizo stopal ali se odločijo za izdelavo vložkov po meri, kar zagotavlja popolno prileganje in udobje pri vsakem koraku.

Trgovina je jasno razdeljena na športne svetove – pohodništvo, tek, kolesarstvo, fitnes, pozimi pa se ponudbi pridružita še smučanje in izposoja smuči skupaj s servisom športne opreme. Takšna razporeditev omogoča, da kupci zlahka najdejo vse, kar potrebujejo, in se pri nakupu počutijo kot del prave športne skupnosti.

Glavna novost letošnje jeseni: POP-UP OUTLET V spodnji etaži pa se skriva prava novost letošnje jeseni – POP-UP OUTLET Hervis Citypark, ki bo odprt od 15. do 30. oktobra . Na več kot tisoč kvadratnih metrih bodo kupci našli športno opremo, obutev in oblačila po izjemno ugodnih cenah. Poudarek bo na artiklih za prihajajočo zimsko sezono, od smučarskih jaken in toplih puloverjev do pohodniške obutve in zimskih dodatkov. POP-UP OUTLET bo pravi naslov za vse, ki se želijo s kakovostnimi izdelki po privlačnih cenah pripraviti na novo sezono aktivnosti na prostem. Prelistajte aktualni letak in preverite celotno ponudbo.

Za vse, ki radi raziskujete naravo, je Hervisova jesenska ponudba prava zakladnica kakovostne pohodniške opreme. V ospredju je moška in ženska pohodna obutev Salomon, ki z membrano Gore-Tex zagotavlja zanesljivo zaščito pred mokroto in odličen oprijem tako na gorskih poteh kot na vsakodnevnih sprehodih. Na voljo so visoki in nizki modeli, izdelani iz trpežnih materialov, ki poskrbijo za stabilnost, udobje in varnost na vsakem koraku.

Poleg tega Hervis ponuja širok izbor pohodne obutve Kilimanjaro, ki združuje kakovost in dostopno ceno, ter celoten komplet pohodniške garderobe: funkcijske majice, hibridne in pohodne jakne, jopice ter hlače. Pohodni komplet lahko dopolnite še s praktičnimi dodatki – pohodnim nahrbtnikom in pohodnimi palicami, ki zagotavljajo več udobja in stabilnosti pri vzponih.

Novost v ponudbi predstavljajo tudi izdelki znamke adidas Terrex, ki so na voljo za moške in ženske. Kolekcija vključuje pohodno obutev, majice s kratkimi in dolgimi rokavi, pohodne hlače ter flis puloverje, ustvarjene za vse, ki želijo udobje in tehnično dovršenost v enem. Ponudbo dopolnjuje še vrhunski pohodniški tekstil Columbia in Salewa, ki slovita po funkcionalnosti, vzdržljivosti in udobju – popolna izbira za vse, ki v naravi preživijo veliko časa.

Foto: Hervis

Izjemno ugodna je tudi letošnja ponudba smučarske opreme, ki prinaša preplet kakovosti, funkcionalnosti in sodobnega videza. Ljubitelji zimskih športov bodo našli vse – od tople zimske obutve in jaken Helly Hansen, ki združujejo trpežnost, zaščito pred vremenskimi vplivi in nordijski slog, do elegantnih smučarskih jaken Colmar, izdelanih iz vrhunskih materialov za popolno toplotno udobje in brezhiben videz na snegu.

Ponudbo dopolnjujejo smučarske čelade Elan ter smučarski seti Elan za odrasle in otroke, ki ponujajo zanesljivost, kakovost in preverjeno slovensko tradicijo.

Čeprav smučarska oprema ni najcenejša, je dobro vedeti, da lahko v Hervisu – predvsem v okviru pop-up outleta v Cityparku Ljubljana – številne smučarske komplete dobite tudi do 50 odstotkov ceneje, kar pomeni občuten prihranek pri pripravi na novo sezono. Zdaj je pravi trenutek, da se pripravite na bele strmine in poskrbite, da vas zima ujame pripravljene – toplo, varno in v slogu.

Ko se temperature spustijo, udobje postane glavni adut. Jesenska ponudba Hervisa prinaša pester izbor oblačil in obutve za prosti čas, ki združujejo toploto, kakovost in brezčasen slog. Med izdelki izstopa kolekcija Benger, v kateri najdete dekliške in fantovske zimske jakne, elegantne ženske zimske plašče ter moške zimske jakne. Gre za kakovostne kose, ki združujejo sodoben videz in funkcionalne materiale – popolne za vsakodnevno uporabo, pot v službo ali sproščene sprehode po mestu.

Za vse, ki prisegate na udobje, Hervis ponuja tudi obutev Skechers za moške in ženske, znano po izjemnem udobju in lahkotnosti, ter obutev Kilimanjaro za prosti čas, ki je trpežna in zasnovana za vsakodnevno uporabo v jesenskem in zimskem obdobju.

V ponudbi ne manjkajo niti klasične športne znamke: Adidas s širokim izborom ženskih majic, hlač in puloverjev ter moške in ženske obutve za prosti čas, ki navdušuje z udobjem in prepoznavnim slogom. Tudi Puma poskrbi za modno plat jesenskih dni – z izborom moških majic, puloverjev, hlač ter obutve za prosti čas za oba spola, ki združuje športno eleganco in udobje.

Ne glede na to, ali iščete toplo jakno, udobne hlače ali obutev za vsakdan, jesenska ponudba Hervisa omogoča, da se v hladnejše dni podate sproščeno – a vedno v gibanju.

Če bi za zaključek letošnje tekaške sezone radi tekli še bolj udobno, varno in pametno, je Hervisova jesenska tekaška ponudba pravi naslov. V njej najdete kakovostne izdelke, preizkušene znamke in občutne popuste, ki se resnično poznajo. Tekači bodo v ponudbi našli vse, kar potrebujejo za učinkovite treninge v hladnejšem delu leta – od obutve do funkcionalnih oblačil in dodatkov.

Znižana je moška in ženska tekaška obutev priznanih znamk Salomon, Asics in Brooks, ki slovijo po udobju, stabilnosti in vzdržljivosti. Gre za kakovostne modele, ki zagotavljajo dober oprijem in blaženje, kar omogoča varno vadbo na različnih terenih.

Poleg obutve so znižani tudi tekaški dodatki znamke Benger, na katere velja 20-odstotni popust. Ponudbo dopolnjujejo moške in ženske tekaške majice z dolgimi rokavi ter tekaške pajkice Benger, ki zagotavljajo udobje, zračnost in popolno svobodo gibanja tudi v nižjih temperaturah.

Foto: Hervis

Za vse, ki radi telovadijo doma ali si želijo urediti lasten vadbeni kotiček, Hervis tudi letos ponuja odlično priložnost za nakup fitnes opreme po znižanih cenah. V ospredju sta tokrat sobno kolo Toorx in tekalna steza Kettler, ki omogočata učinkovito vadbo ne glede na vreme ali letni čas. Gre za kakovostni napravi, primerni tako za začetnike kot za tiste, ki želijo svojo kondicijo ohranjati vse leto.

Poleg večjih naprav je znižana tudi široka paleta dodatne fitnes opreme X-Fact, med katero najdete masažne valje, vadbene podloge in sete uteži – popolne za raztezanje, krepitev ali regeneracijo po vadbi. Z nekaj ključnimi kosi opreme lahko svoj dom spremenite v prostor, kjer gibanje postane del vsakdana – preprosto, priročno in učinkovito.