Vam grozi prekinitev letnega net meteringa? Ne čakajte, da vas odklopijo od omrežja.

Kot smo že poročali na Siol.net, eden izmed slovenskih dobaviteljev elektrike, ki svojim odjemalcem dobavlja električno energijo po sistemu letnega net meteringa, s 1. novembrom 2025 odpoveduje pogodbe o oskrbi z električno energijo. Za njihove odjemalce, ki so lastniki sončnih elektrarn, to predstavlja grožnjo, da bodo ostali brez nadaljnje možnosti za letno netiranje, odklopijo jih lahko celo od omrežja. Preverili smo, zakaj se je to zgodilo in kako lahko lastniki sončnih elektrarn ohranijo pravico do letnega net meteringa.

Težave za dobavitelje pri letnem obračunu in netiranju energije

Foto: Shutterstock

V Sloveniji se lastniki sončnih elektrarn spoprijemajo z izzivi zaradi sprememb v sistemu letnega net meteringa. Država je januarja 2024 sprejela pravilnike, ki so stroške upravljanja letnega obračuna prenesli na dobavitelje električne energije. Ti stroški znašajo približno 600 evrov na stranko na leto, skupno so lani dosegli 21 milijonov evrov, letos pa naj bi narasli na od 35 do 40 milijonov evrov. Posledično mnogi dobavitelji ne sprejemajo novih strank z letnim obračunom ali celo odpovedujejo pogodbe obstoječim, kar lastnike sončnih elektrarn postavlja pred vprašanje, kako ohraniti ugodnosti letnega obračuna.

Obljuba države in kasnejši umik predloga

Država je februarja 2025 v osnutku zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije obljubila nadomestila za stroške dobaviteljev, a je predlog kasneje umaknila med usklajevanji. To je prisililo dobavitelje, da sami poiščejo rešitve za obvladovanje teh stroškov, kar je vodilo do omejitev pri sprejemanju strank z letnim obračunom.

Foto: Ana Kovač

Možnosti pri NGEN za odjemalce z letnim obračunom

Podjetje NGEN ponuja alternativo, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča ohranitev ugodnosti letnega net meteringa. Stranke, ki se odločijo za namestitev baterijskega hranilnika v razmerju 1:1 (baterija s kapaciteto ene kilovatne ure na sončno elektrarno z močjo en kilovatni vrh), lahko obdržijo pravico do letnega obračuna, dokler bo to mogoče. Na primer: za elektrarno z močjo 14 kilovatnih vrhov je potrebna baterija z močjo vsaj 14 kilovatnih ur . Čeprav bi si želeli, pa žal pri NGEN zaradi visokih stroškov in negativnega vpliva, ki ga povzroča letno netiranje na poslovanje, ne morejo več sprejemati odjemalcev brez hranilnika, kompatibilnega s sistemom NGEN Smart Grid Connect.

Vseeno pa bo NGEN še naprej omogočal prenos viškov energije za odjemalce z ustreznim hranilnikom. Količina dovoljenega prenosa bo odvisna od razmerja med kapaciteto hranilnika in močjo elektrarne ali ustvarjenega viška. Podjetje trenutno pregleduje pogoje za prenos viškov iz leta 2026 v leto 2027, pri čemer se zavezuje k zagotavljanju kar se da ugodnih pogojev, ki so jih odjemalci NGEN vajeni že zdaj.

Foto: Shutterstock

Poleg tega NGEN v sklopu regulacijske energije ponuja dodatne ugodnosti: odjemalci z baterijami, integriranimi v sistem Smart Grid Connect, so upravičeni do nižjih stroškov za uporabo omrežja, dosežena moč v času aktivacije pa se ne šteje v obračunsko moč. NGEN kot dobavitelj lahko to energijo obračunava pod ugodnejšimi pogoji.

Hiter prehod za stranke

Zavedamo se časovnih omejitev odjemalcev v trenutnem položaju, zato vsem strankam, ki potrdijo ponudbo za namestitev hranilnika prek certificiranega partnerja NGEN in podpišejo tripartitno pogodbo o nakupu hranilnika pod akcijskimi pogoji, zagotavljamo pravočasno pripravo pogodbe o samooskrbi z letnim obračunom in prehod na NGEN že s 1. novembrom 2025, tudi če hranilnik še ne bo nameščen.

Dovolj je, da se stranke obvežejo k namestitvi hranilnika. Za hitro obravnavo sta potrebna naslednja dokumenta:

kopija računa trenutnega dobavitelja, kopija aktualnega soglasja za priključitev sončne elektrarne.

Foto: Ana Kovač

Akcijske ponudbe za lažji prehod NGEN vsem, ki se bodo odločili za namestitev hranilnika električne energije, ponuja dve akcijski ponudbi, prilagojeni različnim potrebam. Akcija STAR Lite: idealna za manj potratna gospodinjstva, z integrirano tehnologijo Smart Grid po znižani ceni: 12 kW moči, možna razširitev do 41,44 kWh. Akcija STAR PRO: primerna za energetsko bolj potratna gospodinjstva ali male poslovne odjemalce, vključuje napredno upravljanje in daljšo garancijo: 30 kW moči, možna razširitev do 83,86 kWh. Če menite, da bi za svoj dom potrebovali drugačen paket, se obrnite neposredno na prodajne svetovalce podjetja NGEN ali njihove certificirane partnerje. Za vsak še tako poseben primer bodo našli najustreznejšo rešitev.

Foto: Ana Kovač

Ohranite letni obračun

Te rešitve ne ohranjajo le letnega obračuna, temveč tudi povečujejo neodvisnost od omrežja in zmanjšujejo stroške na dolgi rok.

V primeru najslabšega scenarija, če bi se letni obračun popolnoma ukinil, ima NGEN že pripravljeno rešitev: Nova doba samooskrbe. Ta program bo odjemalcem s hranilnikom, kompatibilnim s sistemom Smart Grid Connect, omogočal ohranitev letnega obračuna pod vnaprej določenimi pogoji.