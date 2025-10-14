Umrla je znana slovenska zdravnica in gornica Milena Špela Kristan

Časnik Delo poroča, da je v 80. letu starosti umrla zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan. Znana je bila tudi po tem, da je ustanovila ambulanto v odročnem kraju Chialsi v Nepalu.

V Nepal se je zaljublila že v 70. letih, ko je zdravniku Damijanu Mešku sprva pomagala pri oskrbi ozeblih članov odprave na Makalu, nato pa opravila številne trekinge, na katerih je pomagala kot zdravnica, poroča Delo.

Ko je 2010 na trekingu zbolela in so zanjo dva meseca in pol skrbeli budistični menihi in nune v himalajskem samostanu, se je odločila, da se Nepalcem oddolži z ustanovitvijo ambulante v odročnem kraju Chialsi, za kar je namenila vse svoje prihranke. V ambulanti je več let po nekaj mesecev na leto tudi brezplačno delala, še navaja časnik.