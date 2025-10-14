Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
14. 10. 2025,
17.08

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54

Natisni članek

Natisni članek
Nepal gorništvo Planinska zveza Slovenije smrt

Torek, 14. 10. 2025, 17.08

1 ura, 21 minut

Umrla je znana slovenska zdravnica in gornica Milena Špela Kristan

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54
Milena Špela Kristan | Milena Špela Kristan je umrla v 80. letu starosti. | Foto Planinska zveza Slovenije

Milena Špela Kristan je umrla v 80. letu starosti.

Foto: Planinska zveza Slovenije

Časnik Delo poroča, da je v 80. letu starosti umrla zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan. Znana je bila tudi po tem, da je ustanovila ambulanto v odročnem kraju Chialsi v Nepalu.

V Nepal se je zaljublila že v 70. letih, ko je zdravniku Damijanu Mešku sprva pomagala pri oskrbi ozeblih članov odprave na Makalu, nato pa opravila številne trekinge, na katerih je pomagala kot zdravnica, poroča Delo.

Ko je 2010 na trekingu zbolela in so zanjo dva meseca in pol skrbeli budistični menihi in nune v himalajskem samostanu, se je odločila, da se Nepalcem oddolži z ustanovitvijo ambulante v odročnem kraju Chialsi, za kar je namenila vse svoje prihranke. V ambulanti je več let po nekaj mesecev na leto tudi brezplačno delala, še navaja časnik.

Aleksander Ditjatin
Sportal Umrl je legendarni ruski telovadec
Kukova špica
Novice Tuja planinka po več dneh umrla
Diane Keaton
Trendi Umrla je legendarna igralka Diane Keaton
Nepal gorništvo Planinska zveza Slovenije smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.