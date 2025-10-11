Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Umrla je legendarna igralka Diane Keaton

Diane Keaton je bila stara 79 let. Znana po svojem edinstvenem igralskem slogu, inteligenci in karizmi.

Diane Keaton je bila stara 79 let. Znana po svojem edinstvenem igralskem slogu, inteligenci in karizmi.

Foto: Guliverimage

V 80. letu starosti je umrla ameriška igralka Diane Keaton. Znana je bila po vlogah v filmih Annie Hall, za katerega je bila nagrajena z oskarjem za najboljšo glavno žensko vlogo, Ljubezen je luštna stvar, Manhattan, Klub prvih žena, seriji Boter in številnih drugih.

Diane Keaton je po poročanju ameriškega tabloida TMZ umrla v Kaliforniji v ZDA. Vzrok njene smrti še ni znan.

Keatonova, ameriška igralka, režiserka in producentka, je bila rojena 5. januarja 1946 v Los Angelesu. Po študiju igre na kalifornijski akademiji je svojo kariero začela v gledališču, kjer je leta 1968 nastopila v broadwayski različici muzikala Lasje (Hair).

Ključna prelomnica njene kariere je bilo srečanje z Woodyjem Allenom, je pomenilo začetek dolgega umetniškega sodelovanja v svetu filma.

Igralska vsestranskost Diane Keaton se je kazala v prehodu med komedijo, romantično dramo in resnimi dramskimi vlogami. | Foto: Guliverimage Igralska vsestranskost Diane Keaton se je kazala v prehodu med komedijo, romantično dramo in resnimi dramskimi vlogami. Foto: Guliverimage

V svetovno slavo je Diane Keaton stopila z vlogami v Allenovih filmih, kot so Zaigraj še enkrat, Sam (1972), Povampirjeni Miles (1973), Ljubezen in smrt (1975) in zlasti Annie Hall (1977), za katerega je prejela oskarja za najboljšo igralko.

Hkrati je zaslovela tudi v vlogi Kay Adams v legendarnih filmih Boter (1972) in Boter 2 (1974).

V poznejših letih je Keaton nadaljevala uspešno kariero s filmi, kot so Baby Boom (1987), Klub prvih žena (1996) in Ljubezen je luštna stvar (2003), za katerega je bila znova nominirana za oskarja.

Poleg igranja se je uveljavila tudi kot režiserka, producentka in fotografinja, pa tudi kot modna ikona z značilnim slogom, ki so ga pogosto zaznamovali klobuki in suknjiči. Veljala je za eno najbolj prepoznavnih in cenjenih osebnosti ameriške kinematografije.

