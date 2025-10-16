Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

16. 10. 2025,
8.08

50 minut

Znan je vzrok smrti legendarne igralke Diane Keaton

Diane Keaton | Diane Keaton se ni poročila nikoli, je pa v svojih 50. letih posvojila in sama vzgojila dva otroka. | Foto Reuters

Diane Keaton se ni poročila nikoli, je pa v svojih 50. letih posvojila in sama vzgojila dva otroka.

Foto: Reuters

Družina pokojne ameriške igralke Diane Keaton, ki je v 80. letu starosti umrla 11. oktobra, je v izjavi za revijo People sporočila, da je igralka umrla zaradi pljučnice.

"Družina Keaton je zelo hvaležna za vsa sporočila ljubezni in podpore, ki so jih prejeli v zadnjih nekaj dneh za njihovo ljubljeno Diano, ki je 11. oktobra umrla zaradi pljučnice," so zapisali v izjavi. Dodali so: "Rada je imela svoje živali in bila je neomajna v svoji podpori skupnosti brez domov, zato bi bila vsaka donacija lokalni banki hrane ali zavetišču za živali čudovit in zelo cenjen poklon njej v spomin."

Diane Keaton je veljala za eno najbolj prepoznavnih in uspešnih hollywoodskih igralk. Znana je bila po vlogah v filmih Annie Hall, za katerega je bila nagrajena z oskarjem za najboljšo glavno žensko vlogo, Ljubezen je luštna stvar, Manhattan, Klub prvih žena, seriji Boter in številnih drugih.

Poročila se ni nikoli, je pa v svojih 50. letih posvojila in sama vzgojila dva otroka – hčer Dexter in sina Duka.

