Visok poraz Prepeliča, Čančar brez točke

V drugem krogu evrolige je Dubaj s Klemnom Prepeličem s kar 81:103 klonil na gostovanju pri Monacu. Slovenski reprezentant je v slabih petih minutah na parketu dosegel tri točke (1/1 za 3), izgubil je eno žogo. Baskonia, pri kateri je 16-letni Stefan Joksimović sedel na klopi, je s 95:102 izgubila pri Asvelu.

Krog se je začel v četrtek s tremi tekmami. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom je pri Partizanu izgubila z 78:80. Čančar v desetih minutah ni dosegel ne točke ne skoka, le eno žogo je izgubil. Nebo je dosegel 10 točk in imel šest skokov, a tekmo zaradi poškodbe končal predčasno.

Fenerbahče je z 81:84 klonil pri Žalgirisu, Wade Baldwin pa je ob porazu dosegel kar 36 točk (5/8 met za tri).

Crvena zvezda je s 97:88 zmagala pri Bayernu. Kar 31 točk je dal nemški reprezentant Andreas Obst. Zadel je devet trojk. Real Madrid je z 89:77 premagal Olympiacos.

Andreas Obst Foto: Guliverimage

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

Evroliga, 2. krog:

Četrtek, 2. oktober

Petek, 3. oktober

Lestvica: