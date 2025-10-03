Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L.

Petek,
3. 10. 2025,
22.07

Petek, 3. 10. 2025, 22.07

1 minuta

Evroliga, 2. krog

Visok poraz Prepeliča, Čančar brez točke

M. P., Š. L.

Vlatko Čančar Olimpia Milano | Vlatko Čančar je še drugo tekmo zapored ostal brez dosežene točke. | Foto Guliverimage

Vlatko Čančar je še drugo tekmo zapored ostal brez dosežene točke.

Foto: Guliverimage

V drugem krogu evrolige je Dubaj s Klemnom Prepeličem s kar 81:103 klonil na gostovanju pri Monacu. Slovenski reprezentant je v slabih petih minutah na parketu dosegel tri točke (1/1 za 3), izgubil je eno žogo. Baskonia, pri kateri je 16-letni Stefan Joksimović sedel na klopi, je s 95:102 izgubila pri Asvelu.

Josh Nebo
Sportal Kriza se nadaljuje: kaj se dogaja z naturaliziranim Slovencem?

Krog se je začel v četrtek s tremi tekmami. Milanska Olimpia z Vlatkom Čančarjem in Joshom Nebom je pri Partizanu izgubila z 78:80. Čančar v desetih minutah ni dosegel ne točke ne skoka, le eno žogo je izgubil. Nebo je dosegel 10 točk in imel šest skokov, a tekmo zaradi poškodbe končal predčasno.

Fenerbahče je z 81:84 klonil pri Žalgirisu, Wade Baldwin pa je ob porazu dosegel kar 36 točk (5/8 met za tri).

Crvena zvezda je s 97:88 zmagala pri Bayernu. Kar 31 točk je dal nemški reprezentant Andreas Obst. Zadel je devet trojk. Real Madrid je z 89:77 premagal Olympiacos.

Andreas Obst | Foto: Guliverimage Andreas Obst Foto: Guliverimage

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

Evroliga, 2. krog:

Četrtek, 2. oktober

Petek, 3. oktober

Lestvica: 

Zvezdan Mitrović, Emil Tedeschi, Cedevita Olimpija
Sportal Mitrović s posebnima pohvala na račun izkušenih Slovencev
