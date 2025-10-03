Olimpia Milano na evroligaški tekmi proti Partizanu iz Beograda ni utrpela le prvega poraza sezone, ampak morda tudi izgubila dva ključna košarkarja. Trener Ettore Messina je po tekmi zaskrbljeno spregovoril o zdravstvenem stanju Shavona Shieldsa in Josha Neba, ki bi lahko dalj časa okrevala.

Milanski velikan je sezono v Evroligi začel z zmago nad Crveno zvezdo, nato pa v drugem krogu na gostovanju klonil pred drugim srbskim predstavnikom Partizanom z 78:80.

Bolj kot rezultat je skrb vzbujajoče stanje dveh pomembnih igralcev. "Skrbi nas za Shavona Shieldsa," je dejal glavni trener italijanskega kluba Ettore Messina. "Poškodoval si je spodnji del dimelj. Josh Nebo pa je začutil bolečino v stegenski mišici. Upajmo, da to ne bo visoka cena že v prvem tednu sezone." Oba igralca zadnjih minut tekme nista odigrala, njuno zdravstveno stanje pa bo v prihodnjih dneh pod zdravniškim drobnogledom.

Nebo na stranskem tiru, Čančar še brez izplena

Naturalizirani slovenski reprezentant Nebo, ki mu je letos Olimpia Milano tako kot Vlatku Čančarju prižgala rdečo luč za nastop na EuroBasketu, ima še naprej težave s poškodbami. Roko si je poškodoval ob koncu leta 2024, maja letos pa je utrpel nateg adduktorja, mišice na notranji strani stegna. Koliko časa bo zdaj odsoten, ni znano.

Koliko časa bo odsoten Josh Nebo, še ni znano. Foto: Aleš Fevžer

Olimpia Milano že od prej pogreša Lorenza Browna, ki se je poškodoval v italijanskem superpokalu in je izpustil obe uvodni tekmi Evrolige.

Drugačno usodo v italijanskem klubu pa doživlja Vlatko Čančar, ki se je v Evropo vrnil iz lige NBA. Na dveh evroligaških tekmah je skupno na parketu prebil le 15 minut in v tem času ni dosegel točke.