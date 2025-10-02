Prvi dan priprav je tabor Dallas Mavericks doživel udarec. Center Daniel Gafford, ki so ga v zadnjih letih povezovali tudi s slovensko košarkarsko reprezentanco, si je zvil gleženj in bo najverjetneje izpustil celotno pripravljalno obdobje in tudi prvi obračun nove sezone lige NBA proti San Antonio Spurs.

Daniel Gafford je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 12,3 točke, 6,8 skoka in 1,8 blokade na tekmo ter bil ključen člen rotacije pri Dallas Mavericks. Poleti je podpisal podaljšanje pogodbe za 54 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov).

Medtem se Kyrie Irving počasi vrača po operaciji kolenskih križnih vezi – ekipi bi se lahko priključil januarja 2026 –, Anthony Davis pa je že v polnem pogonu, čeprav mnogi poudarjajo, da se je nekoliko poredil in ni tako atletski, kot smo ga vajeni iz preteklosti.

Na srečo pa ima glavni trener Jason Kidd na visokih položajih veliko manevrskega prostora. Poleg Davisa lahko računa še na Derecka Livelyja II, krilna košarkarja pa sta P. J. Washington in številka ena letošnjega nabora Cooper Flagg, čigar nastope ameriška javnost z nestrpnostjo pričakuje.

Trener Kidd je ocenil, da bo Gafford zunaj pogona dva do tri tedne, kar pomeni, da je vprašljiv njegov nastop na premierni tekmi nove sezone proti San Antonio Spurs (22. oktober).