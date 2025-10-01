Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
1. 10. 2025,
9.58

Sreda, 1. 10. 2025, 9.58

1 ura, 27 minut

Stephen Curry bo združil moči z bratom

STA

steven seth curry | Seth in Stephen Curry. | Foto Reuters

Seth in Stephen Curry.

Foto: Reuters

Seth Curry, nekdanji soigralec slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića pri Dallasu, je podpisal enoletno pogodbo z Golden Stateom. V klubu se bo pridružil bolj znanemu bratu, olimpijskemu prvaku, Stephenu, s katerim bosta prvič igrala skupaj, poroča ESPN.

Za petintridesetletnega mlajšega brata Curry bo to že deveti klub v enajstletni profesionalni karieri, zadnje dve leti je nosil dres ekipe Charlotte Hornets. V sezoni 2024/25 je zanj v povprečju dosegal šest točk, zbral 1,7 skoka in 0,9 podaje.

Golden State, ki se je danes okrepil tudi z Jonathanom Kumingo, bo novo sezono odprl 21. oktobra, in sicer z dvobojem proti Dončićevim Los Angeles Lakers.

