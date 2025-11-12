Sreda, 12. 11. 2025, 13.24
Poškodoval se je poleti 2023
Philipp Aschenwald se po skoraj dveh letih in pol počasi vrača na tekme
Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald je sporočil, da se po skoraj dveh letih in pol od težje poškodbe kolena počasi vrača v tekmovalni ritem.
Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald si je na julijskem treningu leta 2023 v Innsbrucku težje poškodoval koleno (strgana sprednja in zadnja križna vez ter poškodba meniskusa). Sledila sta operacija in daljše okrevanje. Izpustil je celotno sezono 2023/24 in se poleti 2024 začel vračati na skakalnice. A sledil je nov udarec, saj je moral zaradi bolečin na nov operativni poseg kolena, tako da je izpustil tudi celotno lansko sezono.
Po 28 mesecih je zdaj v pogovoru za Kronen Zeitung sporočil, da se bo kaj kmalu vrnil v tekmovalni ritem. "Trajalo je kar nekaj časa, da so bili vsi trenerji, nadrejeni in zdravniki zadovoljni z mojimi zdravstvenimi izvidi," je dejal in potrdil, da bo prve skoke po več kot letu dni opravil te dni v Hinzenbachu, na tekme pa naj bi se vrnil januarja v celinskem pokalu.
Zadnjič je tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju.
Aschenwald je zadnjič tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju, v svetovnem pokalu pa mesec dni prej v Rasnovu, kjer je na superekipni tekmi skočil na stopničke.
Na zmagovalnem odru svetovnega pokala je stal 12-krat, največkrat na ekipnih tekmah, dvakrat pa tudi posamično. Pohvali se lahko tudi s tremi srebrnimi odličji s svetovnih nordijskih prvenstev – dvema ekipnima in enim z ekipne tekme mešanih ekip.