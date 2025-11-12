Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald je sporočil, da se po skoraj dveh letih in pol od težje poškodbe kolena počasi vrača v tekmovalni ritem.

Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald si je na julijskem treningu leta 2023 v Innsbrucku težje poškodoval koleno (strgana sprednja in zadnja križna vez ter poškodba meniskusa). Sledila sta operacija in daljše okrevanje. Izpustil je celotno sezono 2023/24 in se poleti 2024 začel vračati na skakalnice. A sledil je nov udarec, saj je moral zaradi bolečin na nov operativni poseg kolena, tako da je izpustil tudi celotno lansko sezono.

Po 28 mesecih je zdaj v pogovoru za Kronen Zeitung sporočil, da se bo kaj kmalu vrnil v tekmovalni ritem. "Trajalo je kar nekaj časa, da so bili vsi trenerji, nadrejeni in zdravniki zadovoljni z mojimi zdravstvenimi izvidi," je dejal in potrdil, da bo prve skoke po več kot letu dni opravil te dni v Hinzenbachu, na tekme pa naj bi se vrnil januarja v celinskem pokalu.

Zadnjič je tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju. Foto: Guliverimage

Aschenwald je zadnjič tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju, v svetovnem pokalu pa mesec dni prej v Rasnovu, kjer je na superekipni tekmi skočil na stopničke.

Na zmagovalnem odru svetovnega pokala je stal 12-krat, največkrat na ekipnih tekmah, dvakrat pa tudi posamično. Pohvali se lahko tudi s tremi srebrnimi odličji s svetovnih nordijskih prvenstev – dvema ekipnima in enim z ekipne tekme mešanih ekip.