Avtor:
Pe. M.

Sreda,
12. 11. 2025,
13.24

smučarski skoki poškodba Philipp Aschenwald

Poškodoval se je poleti 2023

Philipp Aschenwald se po skoraj dveh letih in pol počasi vrača na tekme

Philipp Aschenwald se vrača dve leti in pol po težji poškodbi kolena.

Philipp Aschenwald se vrača dve leti in pol po težji poškodbi kolena.

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald je sporočil, da se po skoraj dveh letih in pol od težje poškodbe kolena počasi vrača v tekmovalni ritem.

smučarski skoki
Skakalci in skakalke odštevajo do olimpijske zime, v moškem taboru še nekaj neznank za Lillehammer
Taja Bodlaj
Slovenska skakalka prvič v takšnem položaju: Ko potegnem črto, ni bilo druge možnosti

Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald si je na julijskem treningu leta 2023 v Innsbrucku težje poškodoval koleno (strgana sprednja in zadnja križna vez ter poškodba meniskusa). Sledila sta operacija in daljše okrevanje. Izpustil je celotno sezono 2023/24 in se poleti 2024 začel vračati na skakalnice. A sledil je nov udarec, saj je moral zaradi bolečin na nov operativni poseg kolena, tako da je izpustil tudi celotno lansko sezono.

Po 28 mesecih je zdaj v pogovoru za Kronen Zeitung sporočil, da se bo kaj kmalu vrnil v tekmovalni ritem. "Trajalo je kar nekaj časa, da so bili vsi trenerji, nadrejeni in zdravniki zadovoljni z mojimi zdravstvenimi izvidi," je dejal in potrdil, da bo prve skoke po več kot letu dni opravil te dni v Hinzenbachu, na tekme pa naj bi se vrnil januarja v celinskem pokalu.

Zadnjič je tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju.

Aschenwald je zadnjič tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju, v svetovnem pokalu pa mesec dni prej v Rasnovu, kjer je na superekipni tekmi skočil na stopničke.

Na zmagovalnem odru svetovnega pokala je stal 12-krat, največkrat na ekipnih tekmah, dvakrat pa tudi posamično. Pohvali se lahko tudi s tremi srebrnimi odličji s svetovnih nordijskih prvenstev – dvema ekipnima in enim z ekipne tekme mešanih ekip.

Tina Erzar
Po tednih negotovosti ima mlada skakalka dobre novice
Andreja Slokar
Šok! Huda poškodba Andreji Slokar uničila olimpijske sanje!
Bine Norčič
Slovenec v Švici našel, kar je iskal
smučarski skoki poškodba Philipp Aschenwald
