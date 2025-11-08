Komaj 17-letna slovenska smučarska skakalka Tina Erzar, ki se zdravi zaradi anevrizme kostne ciste na vratu in se je morala posledično odpovedati sanjam o nastopu na prihodnjih olimpijskih igrah v Italiji, je prek družbenega omrežja Instagram sporočila spodbudne novice. "Moja sestavljanka se počasi sestavlja," je zapisala obetavna skakalka iz Skakalnega kluba Ihan, ki se po nasvetu zdravniškega konzilija zdravi z infuzijami, ves čas pa nosi tudi vratno opornico.

"Zadnjih nekaj tednov je bilo zame res težkih – od tega, da sem bila v bolnišnici, nisem mogla hoditi, se sama tuširati in sem se vsak dan počutila res slabo, do zdaj, ko lahko spet hodim na sprehode in celo hodim v šolo. Spet sem resnično srečna," je na svojem profilu na Instagramu zapisala Tina Erzar.

Dodala je, da je bilo zdravljenje z infuzijami zanjo na začetku zelo težko, zdaj pa to jemlje kot nekaj normalnega in nekaj, kar ji bo pomagalo. "Sprva nisem čutila nobene spremembe, ampak zdaj se vse zdi veliko lažje."

Foto: Instagram/Tina Erzar

"Lahko bi bilo veliko huje"

"Vem, da je včasih težko, ampak lahko sem tako zelo hvaležna, da se je končalo tako, kot se je. Lahko bi bilo veliko huje. Med okrevanjem sem srečala veliko otrok v veliko težjih situacijah in spoznala, kako dragoceno je naše življenje. Ne glede na vse bom spet v redu – morda ne za smučarske skoke, ampak zagotovo za prihodnost. In moje zdravje je še vedno na prvem mestu. Ampak če dobim zeleno luč, se bom vrnila – brez skrbi."

Začela s fizioterapijo

Razkrila je še, da je prejšnji teden začela tudi s fizioterapijo. "Dobila sem nekaj osnovnih vaj, vendar so bile težke. Prvih nekaj dni sem se ves čas tresla in mišice so me bolele, ampak mi to zelo pomaga. Postajam vse močnejša. To so le prvi majhni koraki. Čudno se mi zdi, da se mučim z osnovnimi vajami, ko sem pred manj kot enim letom lahko delala s 70 kilogrami ali več, ampak sem vesela, da lahko spet delam s svojim telesom."

Foto: Instagram/Tina Erzar

Brez psihoterapevtke bi bilo še težje

Tina se v času zdravljenja posveča tudi mentalni plati okrevanja in sodeluje s psihoterapevtko. "Zahvaljujoč svoji psihoterapevtki sem tudi jaz začela na to situacijo gledati drugače. Počutim se veliko bolje ... Brez nje bi bila verjetno veliko slabša. Neverjetno je, koliko izjemnih ljudi sem zaradi tega spoznala, in več kot hvaležna sem, da jih imam ob sebi."

Brez družine bi obupala

V svojem zapisu se je posebej zahvalila družini. "Brez njih bi verjetno obupala, a so mi kot vedno izkazali pravo ljubezen in podporo. Ko sem tekmovala, se sploh nisem zavedala, koliko podpore sem imela, zdaj pa si je ne bi mogla želeti več. Velika hvala moji družini, vsem dekletom iz smučarskih skokov, mojim prijateljicam in vsem zdravnikom. In vsem, ki ste z mano v tej situaciji – ni lahko, ampak z vsemi vami je veliko lažje. Hvala vam iz srca. Moja sestavljanka se počasi sestavlja."