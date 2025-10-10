Prepelič v vročih Atenah, Milano brez Čančarja izgubil

V tretjem krogu evrolige je Baskonia Stefana Joksimovića (ni ga bilo v postavi) tesno izgubila proti Panathinaikosu. Milanska Olimpia Vlatka Čančarja in Josha Neba (ni ju bilo v postavi) pa je z 79:82 izgubila proti aktualnemu podprvaku Monacu. Dubaj s Klemnom Prepeličem in trenerjem Jurico Golemcem je v petek na delu pri Olympiacosu.

Košarkarji Milana, kjer si kruh služita slovenska reprezentanta Vlatko Čančar in Josh Nebo, so v tretjem krogu evrolige prvič nastopili pred domačim občinstvom in ostali praznih rok. Zmage z 82:79 se je veselil finalist prejšnje sezone Monaco, slovenska predstavnika pa sploh nista bila v postavi trenerja Ettoreja Messine.

Josh Nebo si je prejšnji teden poškodoval desno stegnenico in bo z igrišč odsoten še vsaj dva tedna. Vlatko Čančar je imel pred tekmo status "iz dneva v dan", na koncu pa ga italijanski strateg ni uvrstil med dvanajsterico. Koprčan je na prvih dveh tekmah evrolige v Beogradu proti Crveni zvezdi in Partizanu skupaj igral dobrih 15 minut in še čaka na prvi koš.

V gosteh je slavil še Panathinaikos, ki je bil boljši od Baskonie za dve točki, pred domačimi gledalci pa so slavili Partizan proti Anadolu Efesu, Pariz proti Virtusu in Real Madrid proti Asvelu.

