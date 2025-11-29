Po seriji preobratov znana dokončna usoda Željka Obradovića

Po številnih preobratih in ugibanjih Željko Obradović uradno ni več trener Partizana, so sporočili iz kluba.

Željko Obradović je v sredo popoldne odstopil s položaja trenerja Partizana, nato pa so navijači pritisnili na vodstvo kluba in na letališču Nikola Tesla pripravili spektakularen sprejem. Zaradi tega so vsi mislili, da bo legendarni trener spremenil svojo odločitev in ostal na klopi beograjskega kluba, a se to ni zgodilo in je tako po štirih letih in pol zapustil mesto glavnega trenerja.

Obradović tako uradno ni več trener Beograda. Tudi tu ni šlo brez zapletov, saj je klub najprej podal uradno izjavo, ki je bila prvotno izbrisana s klubske spletne strani. Po približno 40 minutah pa je bila objava ponovno na spletni strani. "Nekdanji trener črno-belih je ostal pri svoji odločitvi, da ne umakne odstopa, saj se ne vidi v delu s trenutno ekipo, pa tudi zaradi vpliva, ki ga ima vsakodnevno delo na tej ravni na njegovo zdravje," so med drugim zapisali.

Željko Obradović odbio ponudu da nastavi sa radom u KK Partizan - Sednica UO i konferencija za medije početkom naredne nedelje.



🔗 https://t.co/rTVFK3Vtix#KKPartizan pic.twitter.com/GaC89JVAC7 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 29, 2025

"Trenerju Obradoviću je bila dana popolna in nedvoumna podpora, da nadaljuje delo in sprejme vse potrebne ukrepe, da črno-bela ekipa premaga trenutno krizo igre in rezultatov. Po sestanku in nato še nekaj poskusih predsednika Ostoje Mijailovića in članov izvršnega odbora, da bi Obradovića prepričali o spremembi odločitve, je nekdanji trener črno-belih ostal pri odločitvi, da ne umakne odstopa."

Sestanek med Željkom Obradovićem in člani Izvršnega odbora KK Beograd je trajal več kot dve uri, v odkriti razpravi o vseh težavah in mogočih rešitvah. "Kljub vrsti konstruktivnih predlogov, ki so vključevali morebitne reze v ekipi, Željko Obradović, čeprav se je vsem zahvalil za besede podpore, svoje odločitve ni spremenil in ne bo več opravljal funkcije prvega trenerja črno-bele ekipe. Košarkarski in simbolni pomen Željka Obradovića za Beograd in košarko na svetovni ravni je neizmerljiv. Vrzel, ki ostaja, je težko zapolniti. Vrata Beograda so za Željka Obradovića vedno odprta in Beograd bo vedno njegov dom," so še dodali.

V začetku prihodnjega tedna je zdaj predvidena seja upravnega odbora kluba, na kateri bo govora o imenovanju novega športnega direktorja, potem ko se je poslovil tudi Zoran Savić, in tudi strategiji nadaljnjega dela.

Preberite še: