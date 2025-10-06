Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
12.10

Josh Nebo

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 12.10

1 ura, 8 minut

Bojazen se je uresničila: Josh Nebo spet poškodovan

Š. L.

Josh Nebo je spet poškodovan.

Josh Nebo je spet poškodovan.

Foto: Guliverimage

Naturalizrani slovenski reprezentant in član milanske Olimpie Josh Nebo je spet poškodovan. 28-letni košarkar je v bolečinah sklenil četrtkovo tekmo drugega kroga evrolige v Beogradu proti Partizanu, pregledi pa so pokazali, da bo center italijanske ekipe odsoten vsaj tri tedne.

V Teksasu rojeni košarkar je tako že po drugi tekmi v evroligi znova na stranskem tiru. 206 centimetrov visoki Američan, ki je lani poleti prvič zaigral za slovensko reprezentanco – in morda tudi zadnjič – je po koncu lanske klavrne sezone in po pripravah na novo klubsko sezono, v kateri je odpovedal tudi sodelovanje v slovenski izbrani vrsti, želel obrniti nov list, a kot kaže se njegova smola nadaljuje. Lani mu je težave povzročala poškodba stegenske mišice, pred tem poškodba desne roke, še pred tem je izpustil štiri kroge zaradi poškodbe dimelj. 

V prvem krogu evrolige je proti Crveni zvezdi dosegel 12 točk in pet skokov, sledil pa je hladen tuš proti še enemu beograjskemu predstavniku Partizanu, na kateri je Nebo dosegel deset točk in šest skokov, ob porazu pa se je srečanje končalo še z novo poškodbo. Kot so sporočili iz kluba, bo Nebo po poškodbi desnega stegna odsoten vsaj tri tedne, nato bo prestal nov pregled, po katerem bodo ocenili napredek njegovega okrevanja. Lani je Nebo v evroligi odigral le štiri tekme.

Ob težavah v Houstonu rojenega košarkarja pa na večjo priložnost čaka Vlatko Čančar, ki je na prvih dveh obračunih v evroligi igral le dobrih pet minut, na tekmi italijanskega prvenstva proti Tortoni, ki jo je milanski klub izgubil, pa tudi zavoljo kvote domačih igralcev ni bil niti v kadru.

