Težave za Crveno zvezdo

Iz srbskega velikana Crvene zvezde so sporočili, da je bil branilec Tyson Carter zaradi težav z dihali hospitaliziran v Beogradu. Dodali so še, da Carter prejema zdravniško oskrbo in da njegovo stanje skrbno spremljajo.

Pri Crveni zvezdi so potrdili, da Carter trenutno opravlja podrobne zdravstvene preglede, ter dodali, da bodo dodatne informacije o njegovem zdravstvenem stanju delili z javnostjo v prihodnjih dneh.

27-letni ameriški branilec se je Crveni zvezdi pridružil julija 2025 po uspešnem obdobju pri Unicaji iz Malage, kjer je imel ključno vlogo pri dveh zaporednih naslovih prvaka Fibine lige prvakov.

Carter je znan po svojih strelskih sposobnostih in učinkovitem metu. V tej sezoni evrolige v povprečju dosega 14,7 točke na tekmo, ob tem pa dodaja še 2,7 skoka in 2,3 asistence, pri čemer iz igre meče 45,9 odstotno in 40,0 odstoten pa je pri metu za tri točke.

Crvena zvezda je sicer na uvodu v ligo ABA presenetljivo doma klonila proti Zadru, v drugem krogu pa je bila prosta. Tudi evroligo je odprla s porazoma proti Monacu in Bayernu, nato pa prvo zmago vknjižila v petek pri Fenerbahčeju. Vseeno pa to ni bilo dovolj, da bi na njeni klopi ostal Grk Janis Sferopulos. V soboto je bil namreč že bivši, na vroči trenerski stolček pa se je vrnil Saša Obradović.