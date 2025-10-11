Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Saša Obradović

Crvena zvezda znova z Obradovićem kot trenerjem

Saša Obradović | Saša Obradović je novi trener košarkarjev Crvene zvezde. | Foto Guliverimage

Saša Obradović je novi trener košarkarjev Crvene zvezde.

Foto: Guliverimage

Nekdanji srbski reprezentant Saša Obradović je novi trener košarkarjev Crvene zvezde, so danes sporočili iz beograjskega kluba. 56-letni Obradović je na trenerski klopi rdeče-belih zamenjal grškega strokovnjaka Janisa Sferopulosa, ki so ga odpustili pred nekaj dnevi.

Obradović je velik del igralske kariere preživel v Crveni zvezdi. Zanjo je igral trikrat, in sicer v obdobjih od 1987 do 1993, 1994 in od 1999 do 2000.

Kot trener je Obradović Crveno zvezdo že vodil od junija do decembra 2020.

Rojeni Beograjčan ima za seboj bogato igralsko kariero. Kot igralec je nosil tudi majice ekip, kot so Limoges, Alba Berlin, Virtus Roma, Budućnost, RheinEnergie Köln, kjer je leta 2005 začel tudi trenersko kariero. Treniral je še Kijev, Turow Zgorzelec, Doneck, Albo Berlin, Lokomotiv Kuban.

Monaco je popeljal do naslova prvaka Francije ter leta 2023 na zaključni turnir evrolige.

Obradović je že opravil prvi trening z ekipo. V vlogi trenerja sedemkratnih prvakov regionalne lige Aba in devetkratnih prvakov srbske lige pa bo prvič na klopi zvezde na tekmi četrtega kroga evrolige proti Žalgirisu 14. oktobra v Beogradu.

"Crvena zvezda mu želi veliko uspeha, zdravja, zmag in trofej v novem izzivu v njegovi Crveni zvezdi," so začetek sodelovanja z Obradovićem pospremili v beograjskem klubu.

Obradović je z reprezentanco osvojil tri naslove evropskih prvakov (1995, 1997, 2001) in en bron (1999). Ima tudi zlato kolajno s SP leta 1998, z olimpijskih iger pa srebrno (1996).

