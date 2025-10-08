RGB laserski projektorji Hisense – domači kino nove generacije

Trg RGB laserskih projektorjev je v zadnjih letih doživel izjemno rast. Poganja jo vse večje povpraševanje po velikih zaslonih, ki po kakovosti in udobju tekmujejo s tradicionalnimi televizorji. V ospredju tega trenda je Hisense s svojimi naprednimi modeli, ki navdušujejo zaradi vrhunskih funkcij in izjemne zmogljivosti. Projektorji so pritegnili pozornost ljubiteljev domačega kina, igralcev videoiger in športnih navdušencev, kar potrjuje vsestranskost in tehnološko dovršenost laserske tehnologije Hisense.

Tehnologija, ki navdušuje ljubitelje filmov, športa in videoiger. Foto: Gorenje GSI

Prednosti RGB laserske tehnologije

RGB laserski projektorji Hisense izstopajo po vrhunski kakovosti slike, ki jo omogoča trojni laserski motor TriChroma. Ločeni rdeči, zeleni in modri laserji ustvarjajo izjemno širok barvni spekter in izredno svetilnost. V primerjavi s klasičnimi projektorji z žarnicami RGB laserska tehnologija prinaša številne ključne prednosti. Neprekosljiva barvna natančnost prinaša bogatejše, bolj realistične barve, zaradi česar je slika bolj pristna in vizualno poglobljena. Visoka svetilnost pomeni, da projektorji odlično delujejo v temnih in svetlih prostorih. Izboljšan kontrast omogoča globoke črnine in svetle bele tone za dinamično vizualno izkušnjo, algoritmi Pro AI pa v realnem času dodatno izboljšujejo kontrast in zmanjšujejo šum, kar zagotavlja izjemno ostro sliko. Laserski vir svetlobe zdrži več kot 25 tisoč ur, kar pomeni minimalno vzdrževanje in dosledno zmogljivost skozi celotno življenjsko obdobje naprave.

Moč tehnologije DLP

V središču projektorjev Hisense je tehnologija DLP – tehnologija digitalne obdelave slike, ki omogoča ostro in podrobno sliko z visoko ločljivostjo ter izjemno hitre odzivne čase, kar še posebej cenijo igralci videoiger. Poleg tega zaprt sistem preprečuje vdor prahu in s tem zagotavlja dolgotrajno zanesljivost in stabilno kakovost slike.

Projektorji, ki navdušujejo

Laserski projektor PX3-PRO je pri kupcih priljubljen zaradi ostre 4K ločljivosti, živih barv in integracije z Google TV, ki omogoča dostop do več kot 10 tisoč aplikacij in več kot 800 brezplačnih televizijskih kanalov. Razlog, da ga pohvalijo tudi igralci videoiger, je certifikacija Designed for Xbox – prva za RGB laserski UST projektor. PX3-PRO je zmagovalec tekmovanja ProjectorScreen.com in prejemnik nagrade ProjectorCentral Editors’ Choice Award.

Pametni mini projektor C2 Ultra navdušuje s 4K HDR zmogljivostjo in inovativnim dizajnom. S 360-stopinjskim vrtljivim stojalom in zvočnim sistemom JBL z vgrajenim nizkotoncem ponuja izjemno kino izkušnjo v vsakem prostoru. Odlične so tudi njegove igralne zmogljivosti, zaradi česar predstavlja vsestransko izbiro za različne uporabnike. Zmožnost projekcije do 300 palcev dodatno povečuje njegovo privlačnost za ustvarjanje vrhunske domače zabave.

Kino kakovost v majhnem formatu. Foto: Gorenje GSI

Model M2 PRO predstavlja najlažji in najbolj prenosni RGB laserski projektor Hisense doslej, zasnovan za domačo zabavo na poti. Z AI 4K nadgradnjo slike, samodejnim ostrenjem in Dolby Audio tehnologijo omogoča vrhunsko vizualno in zvočno izkušnjo – od dnevne sobe do projekcije na prostem. Letos si je prislužil tudi nagrado EISA za najboljši družinski projektor!

Pametni mini projektor C2 je kompakten laserski projektor s 4K ločljivostjo in pametnim sistemom VIDAA, namenjen preprosti domači uporabi. C2 PRO pa združuje kompakten dizajn z vrhunsko 4K HDR sliko, podporo za Dolby Vision in zmogljiv zvočni sistem. Kot tak je idealen za uporabnike, ki želijo kino kakovost v majhnem formatu.





S prenosnimi laserskimi projektorji je zabava na voljo kjerkoli. Foto: Gorenje GSI RGB laserski projektorji Hisense, ki jih poganja DLP tehnologija, predstavljajo privlačno alternativo televizorjem – z velikimi zasloni, osupljivo sliko in pametnimi funkcijami v eni napravi. Odkrijte prihodnost domače kino zabave s Hisense!

