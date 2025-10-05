Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Š. L.

Nedelja,
5. 10. 2025,
23.01

Osveženo pred

23 minut

Barcelona Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid špansko prvenstvo La Liga

Špansko prvenstvo, 8. krog

Jan Oblak do točke in priznanja v Vigu, polom Barcelone v Sevilli

Sevilla Barcelona | Veselje nogometašev Seville po visoki zmagi nad Barcelono. | Foto Reuters

Veselje nogometašev Seville po visoki zmagi nad Barcelono.

Foto: Reuters

Nogometaši madridskega Reala so v 8. krogu španskega nogometnega prvenstva s 3:1 ugnali Villarreal in se povzpeli na vrh la lige. Do tega kroga vodilna Barcelona je brez poškodovanega Lamina Yamala, ki bo odsoten od dva do tri tedne, doživela hud poraz proti Sevilli (1:4), v zadnjem obdobju zelo razigrani in učinkoviti Atletico Madrid z Janom Oblakom pa je na zadnji tekmi kroga osvojil točko na gostovanju pri Celti (1:1). Škofjeločan je poskrbel za tri obrambe in bil proglašen za igralca tekma. Rdeče-beli so imeli od 40. minute igralca manj, na lestvici pa so na petem mestu.

Lamine Yamal
Sportal Kdaj se bo vrnil Yamal? Trener Barcelone kritiziral selektorja Španije.

Nogometaši Barcelone so razočarali svoje navijače na gostovanju v Andaluziji. Sevilla je favorizirano Blaugrano na Sanchez Pizjuanu premagala kar s 4:1.

V prvem polčasu je najprej mrežo Kataloncev z bele točke zatresel nekdanji zvezdnik Barcelone Alexis Sanchez, v 36. minuti pa je po izjemnem protinapadu podvojil prednost Isaac Romero. Barcelona je v izdihljajih prvega polčasa prek Marcusa Rashforda znižala zaostanek na 1:2 in napovedala boljše čase, do katerih pa v nadaljevanju srečanja le ni prišlo.

Isaac Romero je v 36. minuti popeljal Sevillo v vodstvo z 2:0. Zadetek je bil dosežen iz hitrega protinapada. Navijači Barcelone so bili prepričani, da je bil predhodno storjen prekršek nad Julesom Koundejem, a ga sodniki v sobi VAR niso opazili. | Foto: Reuters Isaac Romero je v 36. minuti popeljal Sevillo v vodstvo z 2:0. Zadetek je bil dosežen iz hitrega protinapada. Navijači Barcelone so bili prepričani, da je bil predhodno storjen prekršek nad Julesom Koundejem, a ga sodniki v sobi VAR niso opazili. Foto: Reuters

V 73. minuti se je ji nasmihalo izenačenje, a je Robert Lewandowski zapravil najstrožjo kazen. Sevilla je v zadnjih minutah dotolkla goste, po dveh zadetkih Nigerijca Akorja Adamsa je zmagala s 4:1, to pa je sploh prva zmaga andaluzijskega velikana nad Barcelono po sušnih desetih letih. Razveselili so se jo tudi v Madridu, saj je kraljevi klub tako ostal na vrhu razpredelnice.

Barcelona je tako v tem tednu vpisala še drugi poraz. Pred tem je izgubila proti PSG v ligi prvakov.

Real potopil rumeno podmornico

Real Madrid je dosegel sedmo zmago v la ligi. | Foto: Reuters Real Madrid je dosegel sedmo zmago v la ligi. Foto: Reuters Real v sobotnem derbiju kroga gostil tretji Villarreal in kljub terenski premoči prvi del končal brez zadetkov, je pa nato takoj na začetku drugega zadel Vinicius Jr. Ta je v 67. minuti izkoristil še enajstmetrovko.

Nekaj upanja za rumeno podmornico je z znižanjem tri minute pozneje vzbudil George Mikautadze. A je Villarreal pet minut zatem ostal le z desetimi po drugem rumenem kartonu Santiaga Mourinha, kar je Kylian Mbappe izkoristil za 3:1.

Konec zmagovitega niza Atletica

Atletico je z remijem v Vigu ohranil peto mesto. Zasedba z Janom Oblakom se je v obračun s Celto podala s popotnico treh zmag v vseh tekmovanjih, na zadnjih dveh tekmah so Atleti zabili skupno kar deset zadetkov, najprej pet Real Madridu, nato pa še med tednom v ligi prvakov Eintrachtu iz Frankfurta.

Jana Oblaka je premagal izkušeni napadalec Celte Iago Aspas. | Foto: Reuters Jana Oblaka je premagal izkušeni napadalec Celte Iago Aspas. Foto: Reuters

Tokrat so povedli že po šestih minutah, a je nato rdeči karton branilca Atletica Clementa Lengleta spremenil razmerje moči na igrišču. Končalo se je z 1:1. Škofjeločan je zbral tri obrambe, za nastop pa je bil nagrajen s priznanjem za najboljšega igralca tekme.

Miha Zajc
Sportal Matjaž Kek poklical Miho Zajca, ta pa mu je povedal ...

Špansko prvenstvo, 8. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci :

– Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Vinicius Jr. (Real)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca), Romero (Levante), Silva (Elche),Torres (Barcelona)
...

 
Atletico Madrid Giuliano Simeone
Sportal Real, Atletico in Bayern s petardo, Liverpool nemočen v Turčiji
Liga prvakov: Barcelona - PSG
Sportal PSG osvojil Barcelono, zmagi Arsenala in Dortmunda, City in Juventus do točke v gosteh
Barcelona Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid špansko prvenstvo La Liga
