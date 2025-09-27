Oblakov Atletico Realu za prvi poraz nasul kar pet golov

V sedmem krogu španske la lige je Atletico Jana Oblaka dobil madridski derbi z Realom in so s kar 5:2. Pa je bil Real še neporažen. Z zadetkom Robina Le Normanda je Atletico povedel že v 14. minuti, a sta sredi prvega polčasa Oblaka premagala Kylian Mbappe in Arda Güler. V sodnikovem dodatku prvega dela igre je za izenačenje na 2:2 poskrbel Alexander Sorloth. Drugi polčas je pripadel domačim, premoč pa je z dvema goloma kronal Julian Alvarez (4:2). Končni izid je v 94. minuti postavil Antoine Griezmann.

Jan Oblak Foto: Reuters Madridski derbi sta mestna tekmeca dočakala s povsem drugačnima izhodiščema. Gostujoči Real je na domovanje Jana Oblaka in druščine prišel kot vodilni s šestimi zmagami na šestih tekmah, Atletico je bil deveti s polovico manj točk. Začetek Atletica je bil odličen, domači so povsem zagospodarili in premoč kronali z zadetkom Robina Le Normanda. A gostje so se po 20 minutah vrnili v igro in že iz prvega nevarnega napada je izenačil Kylian Mbappe. Pritisk Reala je nato z zadetkom za vodstvo potrdil še Arda Güler.

Končnica prvega dela pa je bila spet Atleticova. Gol Clementa Lengleta v 44. sicer ni obveljal, ker ga je žoga zadela v roko, je pa veljavnega nato v sodnikovem dodatku dosegel Alexander Soerloth za 2:2. V drugem delu je bila na terenu praktično le ena ekipa. Atletico je povsem zasenčil mestne rivale, dobro igro pa kronal tudi z zadetki. Začel je Julian Alvarez, ki je izkoristil najstrožjo kazen v 52. minuti, isti igralec je s prostim strelom v 64. minuti že praktično potrdil zmago, piko na i je nato postavil še rezervist Antoine Griezmann v sodnikovem dodatku.

Flick napoveduje vrnitev Yamala

Štiri dni pred tekmo lige prvakov proti PSG-ju je trener Barcelone Hansi Flick napovedal, da se bo Lamine Yamal, ki je bil odsoten dva tedna, vrnil na igrišča že to nedeljo proti Realu Sociedadu. "Ne glede na to, ali bo na klopi ali v ekipi, bo verjetno igral nekaj minut," je nemški trener povedal o 18-letnem krilnem igralcu. Ta je zaradi bolečin v dimljah izpustil prejšnje štiri tekme Barcelone. "Vsi so prepričani, da je pravi čas za njegovo vrnitev. Veseli smo, da ga imamo možnost vključiti v ekipo že za jutrišnjo tekmo."

Nekdanji trener Bayerna iz Münchna, ki se bo moral v prihodnjih tednih spopasti z odsotnostjo Brazilca Raphinhe, španskih vezistov Gavija in Fermina Lopeza ter vratarjev Joana Garcie in Marc-Andreja ter Stegena, je ponovno izrazil zaupanje v izkušenega Wojciecha Szczesnyja, ki bo sedaj branil v golu.

Nogometaši Espanyola so v uvodni tekmi sedmega kroga v petek zvečer igrali neodločeno 0:0 z Girono.

