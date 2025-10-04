Trener španskega nogometnega prvaka Barcelone Hansi Flick je dejal, da poškodbe dimelj Lamina Yamala ni enostavno pozdraviti in da ne more napovedati datuma njegove vrnitve. Španski prvaki so v petkovi izjavi dejali, da bo Yamal odsoten dva do tri tedne, vendar je Flick namignil, da bi lahko odsotnost 18-letnega krilnega igralca trajala dlje.

Lamine Yamal bo izpustil reprezentančne kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, navijači, trener in soigralci pa upajo, da se bo vrnil vsaj do 26. oktobra, ko se bo Barcelona na el clasicu pomerila z Real Madridom na stadionu Santiago Bernabeu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izkušnje kažejo, da njegova poškodba ni tako enostavna kot poškodba mišice. Pri tovrstni poškodbi ni enostavno reči, v redu, lahko igra čez dva tedna, čez tri ali štiri tedne. Počakati moramo. Treniral bo z našo ekipo za okrevanje, moramo iti korak za korakom in videti, kako se bo položaj razvijal," je v napovedih previden Hansi Flick.

Nazadnje je v ligi prvakov doma izgubil proti PSG. Foto: Reuters

Yamal si je septembra med igranjem za Španijo poškodoval dimlje in izpustil štiri tekme, prejšnji teden se je vrnil v akcijo, vendar si na tekmi lige prvakov proti PSG poškodbo obnovil.

Flick je še povedal, da se je danes pogovarjal z Yamalom in iz njegovih ust slišal pozitivne novice. "Je veliko bolje kot prej, ampak dobro še ni," je dejal trener pred nedeljsko tekmo v la ligi proti Sevilli.

Flick je kritiziral španskega selektorja Luisa de la Fuenteja, ker je Yamal igral proti Bolgariji in Turčiji z injekcijami proti bolečinam.