Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
30. 9. 2025,
16.30

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Camp Nou špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga liga prvakov liga prvakov Olympiacos FC Barcelona

Torek, 30. 9. 2025, 16.30

23 minut

Vrnitev na kultni stadion v tretjem krogu liga prvakov?

Barcelona se vendarle kmalu vrača na Camp Nou #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Camp Nou | Prenovljeni Camp Nou pred nekaj dnevi. | Foto Reuters

Prenovljeni Camp Nou pred nekaj dnevi.

Foto: Reuters

FC Barcelona naj bi se vendarle kmalu vrnila na svoj stadion Camp Nou, pa čeprav prenova še ni zaključena. Kot poroča Marca, naj bi ji Uefa dovolila izjemo in bo lahko na njem igrala že tekmo tretjega kroga lige prvakov z Olympiacosom.

Florentino Perez
Sportal Real in Kairat porušila rekord, ki znaša skoraj poldrugo milijardo

Prva možnost za igranje na prenovljenem stadionu Camp Nou je 18. oktober, ko bodo v domači la ligi gostili Girono. Kot pišejo v časniku Marca, so tako klubski veljaki kot mestne oblasti zadovoljne z napredkom prenove in naj bi bil stadion, čeprav še ni povsem dokončan, varen za izvedbo tekem. Uradnega potrdila s strani kluba in mesta Barcelona še ni.

Za tekmo lige prvakov z Olympiacosom 21. oktobra mora nato dati zeleno luč še Uefa. Ta ima sicer trenutno kot lokacijo tekme že zapisan Camp Nou. Dokončanje prenove se je sicer že nekajkrat zamaknilo. Zaradi le te je Barcelona prejšnji dve sezoni in na začetku te igrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu.

Kako je bil prenovljeni stadion videti pred tednom dni:

Barcelona
Sportal Barca izkoristila spodrsljaj Reala, zadnja tekma prestavljena
Camp Nou špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga liga prvakov liga prvakov Olympiacos FC Barcelona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.