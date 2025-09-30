Barcelona se vendarle kmalu vrača na Camp Nou #video

FC Barcelona naj bi se vendarle kmalu vrnila na svoj stadion Camp Nou, pa čeprav prenova še ni zaključena. Kot poroča Marca, naj bi ji Uefa dovolila izjemo in bo lahko na njem igrala že tekmo tretjega kroga lige prvakov z Olympiacosom.

Prva možnost za igranje na prenovljenem stadionu Camp Nou je 18. oktober, ko bodo v domači la ligi gostili Girono. Kot pišejo v časniku Marca, so tako klubski veljaki kot mestne oblasti zadovoljne z napredkom prenove in naj bi bil stadion, čeprav še ni povsem dokončan, varen za izvedbo tekem. Uradnega potrdila s strani kluba in mesta Barcelona še ni.

Za tekmo lige prvakov z Olympiacosom 21. oktobra mora nato dati zeleno luč še Uefa. Ta ima sicer trenutno kot lokacijo tekme že zapisan Camp Nou. Dokončanje prenove se je sicer že nekajkrat zamaknilo. Zaradi le te je Barcelona prejšnji dve sezoni in na začetku te igrala na olimpijskem stadionu na Montjuicu.

Kako je bil prenovljeni stadion videti pred tednom dni: